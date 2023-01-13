自由開講》對敢言異議者「清黨」 只會讓民進黨重蹈敗選覆轍

張天泰

昨日，參加民進黨主席選舉的副總統賴清德，在台北進行政見發表會，立委高嘉瑜也到場，結果她一進場就被現場許多民眾比出倒讚手勢嗆爆，甚至怒譙「高嘉瑜下台、背骨瑜」，而出現當面嗆聲的情況，主因為立委高嘉瑜、和議員王世堅近來頻頻針對黨內開炮，引發黨內人士不滿，更傳出綠營內部欲提案開除高嘉瑜、王世堅，然而，要求開除的原因竟為其向自己人開炮，批判黨內為扯後腿、長他人志氣的行為，筆者認為如果順著這些聲音，去對敢言異議者「清黨」，只是讓民進黨重蹈敗選覆轍，讓歷史重演，故筆者為文，第一提醒民進黨，國民黨開除敢言異議者，卻導致重複敗選和黨分裂的政治歷史，第二為勿忘民進黨黨魂非威權一言堂，接納多元異見，才能恢復民進黨多元民主的優勢，筆者論述說明如下。

競選民進黨主席的副總統賴清德12日晚間舉辦政見會，立委高嘉瑜（右）也出席，不過她一進場就被民進黨支持者大噓「下台」、「背骨」。（資料照）

一、勿忘國民黨「清黨」卻持續敗選的歷史

在台灣政治史中，國民黨開除黨內敢言異議者，對內開炮，並以「在外發表詆譭黨的言論」定罪，最有名的案例便是楊偉中，在2016年只因楊偉中在選舉期間，上台灣各個電視台政論節目時，提出異議抨擊國民黨內部改革不力，主張讓國民黨光譜多元，讓黨年輕化，在2019年國民黨中央考核紀律委員會，開除國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓黨籍，只因認為李對韓國瑜提出異見，並被定罪為以不實言論造謠汙衊韓國瑜，然而，歷史證明國民黨這樣操作的結果，是被台灣人民開除，持續敗選同時導致黨的內部分裂，而這樣任意開除的現象，也衍生國民黨後來出現之前開除黨籍的人士，當此人當選縣市首長、民意代表，國民黨看情勢請其恢復黨籍的矛盾亂象，也讓政黨失去公信力。

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二、民進黨黨魂非威權一言堂

綠營中提出對敢言異議者「清黨」的黨內人士，並沒有說明是如何界定這些對黨內批判的「不一樣的聲音」，為何是扯民進黨的後腿？一方面連對手徐巧芯都直接點出，民進黨現在一堆人吵著要開除王世堅、高嘉瑜等人，這代表2022後的民進黨根本沒有深刻反省，因藍營在攻防議題上，沒有什麼議題是跟王世堅、高嘉瑜二人有關係的，最重要的是，如果民進黨說自己是個民主的政黨，開除敢言異議者就得給出一個能夠讓人信服的理由，民進黨的全稱是民主進步黨（Democratic Progressive Party，DPP），以團結之名開除敢言異議者是民主進步，還是威權一言堂的行為？放任支持者進行獵巫，這樣做有沒有對不起民進黨自己的黨魂？筆者呼籲民進黨必須回歸黨章所明載的：「我們有充份信心建構一個族群文化互為支持力量的族群共和社會，繼完成民主化工程之後，再創族群和諧、多元文化的新典範！」如此，民進黨才有機會在敗選後浴火重生。

三、賴清德需採納敢言異議者的逆風建言

總之，民進黨創黨三十六年，為了邁向執政之路，黨內曾有許多因為路線主張不同的辯論，所謂的大鳴大放都是在公開場合對等式的討論，而敢言異議者就事論事的發言，可能讓民進黨內部人士聽了很不舒服，但這些敢言異議者發出逆風言論，提出對黨建言與批評，才是讓民進黨能夠真正從敗選中重新站起的關鍵，且目前民進黨有初選制度，如這些人真的那麼不適任，當由民主制度來淘汰，而不是因言獲罪成為敗選的代罪羔羊，必開除之而後快，成為敗選情緒宣洩的對象，忠言逆耳而利於行，現在正值民進黨主席改選，筆者認為呼聲最高的賴清德，更應該採納所謂被貼標籤為背骨、叛逆、不聽話的敢言異議者之逆風建言，才能真正重新擦亮民進黨多元民主的金字招牌，獲得台灣人民再次信任和支持，而非對敢言異議者「清黨」，因如此做只會讓民進黨重蹈敗選覆轍。

（政治工作者、教育博士）

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