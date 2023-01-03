自由開講》趙少康不可「趙一半」？讓「戰鬥藍」變「顫抖藍」！

張天泰

「趙一半」是1994年台北市長選舉時，當時國民黨陣營黃大洲幫還是新黨陣營的趙少康，所取的反諷綽號，意指什麼都做一半，不論議員、立委、環保署長都是做一半，直到1994台北市長敗選，沒有機會做一半，然而，在兩岸國防議題，趙仍是保持「趙一半」，話說一半的風格，更合理化其領導的「戰鬥藍」，面對中共威權秒變「顫抖藍」，筆者論述如下。

一、兩岸政治議題 趙說一半

趙少康因是政治人物也是媒體人，可運用媒體資源進行議題設定，直接來影響台灣政治生態是趙少康使用的手法，然而，趙對國民黨遭中共長期輕視不理的事實卻不全部說出，拿民進黨擬將「抗中保台」訴求改成「和平保台」做議題設定，並嘲諷其從「抗中」一下跳到「和中」，就好像「渣男說我的愛情很專一」，先不論趙拿「和平保台」口號和渣男專情間做比喻，為不倫不類，筆者希望趙少康要說出國民黨在兩岸政治議題上，是否受到中共長期輕視不理？且2015年5月4日，習近平與朱立倫會晤對話後，之後近八年中共持續文攻武嚇，外交和經濟上封殺台灣，這就是國民黨在兩岸政治議題上的成果嗎？上述皆是趙少康未說出來的事實。

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趙少康因是政治人物也是媒體人，可運用媒體資源進行議題設定，直接來影響台灣政治生態是趙少康使用的手法！（資料照）

二、延長兵役議題 趙說一半

在政策議題上延長兵役，趙少康說「堅決反對延長兵役」，「未來國民黨執政時一定會把役期改回來。」，為了政黨選舉，投機的說出讓台灣國防軍力倒退的言論，未料到民調結果顯示，台灣高達68%網友支持延長義務役至一年，58%認有助增戰力，而趙說出把役期改回來的謬論，除了選票考量，趙少康未說出的是提出反對延長兵役，甚至說出兩岸七分政治，三分軍事才是正道的愚論，說到底，趙其實是反對以軍事國防保台的立場，其目標是要響應習近平2019年初《習五點》的政治協商：探索一國「兩制」台灣方案，「在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排」。

三、面對中共威權「戰鬥藍」秒變「顫抖藍」 趙說一半

王鴻薇為「戰鬥藍」成員，面對兵役議題，卻避談中共威脅、也不敢在公開場合斥責中共威權領導人習近平，只敢對內批評「不要把台海兵凶戰危的責任推給役男」，直到看到民調情勢不對，見風轉舵，不到一天立場就變成「支持國防改革」，已證明面對中共威權「戰鬥藍」秒變「顫抖藍」，而趙少康也只說一半，趙少康未說出的是，其崇拜習近平威權的內在心態，因在 2022年一月十八日，趙少康向第四屆國會青年體驗營的大專生講課，有學員問，「二○二四誰最適合代表國民黨參選總統？」趙少康回答，「答案當然是我！包括學識、能力、操守、遠見、格局，就算跟習近平並肩站在一起也毫不遜色…」。

四、錯誤的國防策略 趙說一半

針對兩岸國防議題，趙少康提出：「我的國防理念：阻共軍於台海、防共機於空中、決勝負於沙灘」、「兵役延長一年就可對抗中國嗎？還是與烏克蘭一樣，只是多拖幾天、多死很多人？國共打了幾十年，也沒有打過城市巷戰」，趙未說出的是其提出錯誤的國防策略，會導致台灣直接投降的失敗主義，因趙提出「決勝負於沙灘」、「不打城市巷戰」的說法，在經過深究，其真正的意思是，如果沒辦法把中共登陸部隊擋在沙灘，那台灣就投降，不要像蔡英文籌畫國土防衛部隊，還縱深及城鎮守備。

總之，趙少康發起「戰鬥藍」一詞，其戰鬥藍理念，認為必須「戰」出來對付民進黨執政霸權，趙運用身兼中廣董事長及TVBS節目萬年主持人的身分權力，在選舉期間，罔顧媒體是公器，為其自組的戰鬥藍成員，公然為這些特定候選人輔選，這已是很大的政治爭議，面對兩岸國防的政策議題，目前趙少康正使用政媒兩棲的勢力進行議題設定，但筆者認為在兩岸國防問題，趙少康不可再持續「趙一半」的風格， 未全部說出面對中共威權，「戰鬥藍」秒變「顫抖藍」的真正原因。

（政治工作者、教育博士）

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