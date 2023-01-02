自由開講》朱立倫只會提兩岸假議題 根本不敢聚焦中共武力侵台！

張天泰

近日，兵役議題成為台北市第三選區立委補選的選戰焦點，國民黨主席朱立倫除了批綠營只有對抗、沒有對話，連帶批評民進黨立委候選人吳怡農的國防主張「太落伍」，「不同意的話」就去罵美國總統拜登或日本首相岸田文雄，然而，筆者認為朱立倫提出「只有對抗沒有對話」是兩岸假議題，不敢聚焦根本關鍵在中共放棄武力侵台，只能轉移話題，筆者說明如下。

日前朱立倫（中）提出的「只有對抗沒有對話」根本是兩岸假議題，不敢聚焦根本關鍵在中共放棄武力侵台，只能轉移話題！（資料照）

一、朱立倫未說出國民黨對話中共 卻遭輕視不甩的事實

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筆者認為朱仍是未將兩岸問題聚焦，因朱在和中共對話策略，未能發揮效果，從歷史事實可證明，2022年8月國民黨夏立言出訪中國去對話，但中共仍續軍演，打壓台灣，2015年5月4日習近平與朱立倫會晤對話後，之後近八年中共持續文攻武嚇，外交和經濟上封殺台灣，兩件歷史事實，已證明國民黨所說的對話是完全無效，中共根本不把它當一回事，甩都不甩。

二、對話不是討好唱和 國民黨要避免「免洗」模式的負向迴圈。

朱立倫對於中共把國民黨工具化的政治算計，仍是抱持著鴕鳥心態，而此次國民黨九合一勝選，也不是國民黨表現好，但朱仍以為和中共唱和「九二共識」、「反台獨」，要合理化熱臉貼冷屁股討好中共，為有效的外交策略，持續自欺欺人，如果只停留討好階段和中共唱和，只是繼續惡化國民黨被中共用完即丟，成為進行大內宣的工具，然後進入「免洗」模式的負向迴圈。

三、根本關鍵在中共放棄武力侵台 願意和台灣總統進行平等對話

而朱立倫也無法聚焦兩岸問題，直接回應吳怡農的提問：「當一個政權使盡全力、想要武統、沒有意願對話的時候，朱立倫或許可以跟大家報告如何對話？」，但朱立倫令人失望，其到現在也不敢提國民黨對話中共，為兩岸和平帶來具體成果是什麼？便轉移話題，用說不出來論據的形容詞「空話」批評吳的國防主張「太落伍」，事實上，兩岸和平的政策議題不是台灣單方面對話就能達到效果，根本關鍵在中共放棄武力侵台，願意讓蔡英文總統進行平等的對話，如果國民黨只能提二元對立式「只有對抗沒有對話」等思考陷阱，或拿「抗中變和中」的口號文字起內部爭議，那國民黨的兩岸論述不但格局太狹小，也無法找到根本解法，如此發展下去，走到最後一步，勢必走到為討好抱持投降主義和失敗主義，台灣仍會遭到中共入侵的結局。

最後，蔡英文總統已在元旦談話，對中國疫情升溫表達關懷，並表示只要有需要，台灣願提供必要的協助，而中共的回應是什麼？十五架次共機「跨年」持續擾台侵越台海中線，朱立倫可以就事論事說出事實嗎？

（政治工作者、教育博士）

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