自由開講》藍營召委羅明才，挾金管會保險局以令保險業者？

◎袁冰凝

立法院財政委員會國民黨籍召委羅明才，被爆料請託金管會保險局出面，邀請壽險公司董座與財委會藍白立委餐敘，引發各界爭議。

擔任立院財委會召委的國民黨立委羅明才請託保險局出面，邀請壽險公司董座與財委會藍白立委餐敘，卻排除執政黨立委，引發爭議。（資料照）

這場飯局，啟人疑竇的地方，在於羅明才為什麼要請託金管會保險局出面邀請壽險公司董座餐敘？而不是由羅親自出面邀請？且只邀請藍白立委，而未邀請民進黨立委？

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尤其保險業者之主管機關為金管會保險局，立法院財政委員會又是扮演監督金管會保險局的角色，如此飯局豈非是「仗著監督權挾金管會保險局以令保險業者」？試問業者敢不出席餐敘嗎？難道不需避嫌嗎？不必考慮社會觀感嗎？

再者，過去立法院委員會召委，邀請餐敘的對象皆為部會首長，而非公司董座，且是在公開場合舉行，並邀請媒體記者出席，為什麼此次餐敘只邀請特定政黨，難道談論的內容另有隱情，而無法公開？

按最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5217號裁定，民意代表受託於議場外對行政機關為關說、請託或施壓等行為，實質上係運用其職務或身分地位之影響力，使該管承辦人員為積極之行為或消極不為行為，如形式上又具公務活動之性質者，即與其職務具有密切關連，該當於《貪污治罪條例》第5條第1項第3款公務員職務受賄罪之職務上之行為。民意代表違反《公職人員利益衝突迴避法》第12條之規定，該當《貪污治罪條例》第6條第1項第5款圖利罪所稱之「違背法律」。

奉勸藍白立委諸公，切勿「假餐敘之名，行關說、請託或施壓之實」，否則恐將觸犯公職人員利益衝突迴避法、貪污治罪條例等規定，不可不慎！

（法務人員）

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