自由開講》立院議事規則，不能斷章取義！

◎陶正聲

立法院院會三月十五日進行施政總質詢，部分委員依法改採書面質詢。未料，院方竟未及時通知後續質詢的委員並更新議場螢幕資訊。再加上主持會議的院長於短短十分鐘內依序唱名，導致後續採口頭質詢的委員均來不及提早到場。院長於是逕自宣布當天質詢完畢，剝奪後續委員的質詢權限。

圖為立法院民進黨團15日召開記者會，立委洪申翰（左三）等人痛批韓國瑜沒收立委質詢權。（資料照）

本件爭議點在於立法院議事規則第２９條第２項規定，登記發言之委員，經主席唱名三次仍不在場者，視為棄權。首先，從文義解釋，本條明文規定適用在「登記發言」而非質詢。次從體系解釋，本條文編在上述規則第５章討論，同規則第２８條規定，主席於宣告進行討論事項後，即照議事日程所列議案次序逐案提付討論。可見，立法院議事規則第２９條第２項唱名三次不到場視為棄權的規定適用於討論事項，不適用於質詢事項。

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客觀探究立法院議事規則之規範意旨，質詢事項與討論事項在法律的重要特徵上有所不同。憲法增修條文第３條第２項第１款賦予立法委員在開會時有向行政院院長及各部會首長質詢之權，如此重要的職權，其行使自與討論事項不同。立法院議事規則區別質詢事項與討論事項而分別規定，自有其法理基礎。德國法學大師Karl Larenz教授指出，解釋規範時須考量該規範之意義脈絡、上下關係、體系、地位及脈絡功能。所以，解釋議事規則，千萬不能斷章取義。

（社會人士）

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