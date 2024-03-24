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自由開講》反核民意很有力！國民黨立委內鬥亂陣腳

2024/03/24 12:39

◎陳澤元

據「寄核電救電價？藍原擬推核三延役傳遭綠激怒轉觀望」報導中，指出國民黨近期已經轉變，沒把核電延役法案列入優先法案名單中，且「經濟委員會」的藍營召委也不知道什麼時候要排案。

報導爆料，不提核電延役案的主要原因是因為「黨團內有異聲」，說此舉只是幫民進黨解套，國民黨還不會被感謝。還說全國廢核行動平台在3月19日在新北市政府門口舉辦的記者會，激怒部份雙北市立委，除非民進黨釋出善意，不然就讓賴清德準總統深刻感受一下電價大漲的民怨。

看到這則筆者很想說：笑死人，國民黨就這點能耐嗎？

圖為今年一月底，立法院國民黨團立法委員王鴻薇（右2）、吳怡玎（左2）、新科立委李彥秀（右1）、羅智強（左1）舉行「糾正錯誤能源政策！藍委推修法讓核電廠延役！」（資料照）

這篇報導是親藍媒體所言，必然有部分是為藍營粉飾太平，筆者大膽的重新解讀這篇新聞，提供一個不一樣的思考角度。

1.藍營根本沒有想要真心推核電延役，他們只是把核電議題當成政治攻防的武器。因為一旦他們真的認真去看就會知道，核電廠核廢料無處可去、斷層危害、設備老舊、人才流失，這才是比電價調漲還要可怕的黑洞。

2.藍營內部有劇烈矛盾，這次提出修法的立委是王鴻薇、羅智強、李彥秀這些人都是「台北市立委」，就是沒有「新北市立委」支持。核一、二又都在新北市，變成台北的立委管新北的事務，亂提案可能會讓新北立委受到選民制裁，才會被「激怒」。

3.新北反核力量大，2021年公投時，在新北市核四重啟案不同意大於同意（不同意票51.97%），代表新北有過半的反核民意基礎，任何在新北選出的政治人物都不能得罪新北市的民意。對於這些新北藍委而言內心中可能真正想說的「核電廠又不在台北市，這些台北人真的不用管那麼多！」。

4.要民進黨釋出善意才願意提出核電修法，這種說法更是天大的笑話，這個法從頭到尾就是國民黨立委那邊提案，民進黨也早已表態不支持核電延役，怎麼突然變成要民進黨低頭才願意修法？這是給國民黨這些立委台階下，才不會到時候黨內火車對撞，不是提出法案的三位台北藍委丟臉，就是新北其餘藍委可能落選或被罷免！

5.這篇報導很明顯是「內行人講外行話」！《核子反應器設施管制法》是歸核能安全委員會主管，而核安會又是由立法院「教育及文化委員會」負責有關核安會的法案，怎麼會是交由「經濟委員會」來排案呢？這一處明顯的破綻，就有很多影響或解釋的可能，例如使這則報導公信力大大降低，有可能是故意放消息出來看輿論走向，或是國民黨根本搞不清楚狀況那一個委員會管什麼法案，不然就是從頭到尾就是打假球。不管哪一種解釋，不是立委錯就是記者錯，還真是有點可憐。

不管這是不是國民黨打假球，還是這是故意放出來的消息測風向，台灣人民都應該要更團結，持續表達「反對老舊危險核電延役」的立場，筆者呼籲所有的讀者請支持全國廢核行動平台所號召的【老舊危險核電不延役】的全民連署，累積更多民意支持，才能讓國民黨最終不敢動修法的舉動！

教師、環保志工

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