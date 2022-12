自由開講》核二、核三延役是政客狂言？

陳逸南

依自由時報12月8日A13版報導,國民黨台北市第三選區(北松山、中山區)立委補選參選人王鴻薇提出核二、核三廠延役政見,環團批評「於法不合,於實務不可行」,王鴻薇昨對此未正面回應,反倒要求民進黨參選人吳怡農正式回應,並下戰帖稱,歡迎與吳怡農針對相關公共政策進行辯論。吳怡農表示,台電已清楚表達不可行,用市場喊價的方式,討論國家重要能源政策,「非常不負責任」。

國民黨台北市第三選區(北松山、中山區)立委補選參選人王鴻薇提出核二、核三廠延役政見,環團批評「於法不合,於實務不可行」。(資料照)

又指出,王鴻薇拋出核二、核三廠延役政見,台灣環境保護聯盟前天發表聲明反彈,強調核二、核三延役「於法不合,於實務不可行」,邁向非核家園才是全民目標;王鴻薇昨未正面回應環團,反倒點名吳怡農未具體回應此事,「我比較希望聽到他怎麼說」,更下戰帖稱,非常歡迎與吳怡農針對相關公共政策進行辯論。

核二、核三核能電廠的已經使用過的燃料棒(高階核廢料),目前在台灣無法處理及最終處置,目前那些高階核廢料仍堆放在廠內的冷卻水池,曾經想要以「乾式貯存方式」解決,仍然沒有克服困難。

如果核二、核三延役,那麼產生的「高階核廢料」要放在哪裡,是一項非常嚴肅的問題,全民必須面對,此為一項事實,也是常識,千萬不能成為政治人物的騙選票方法,否則核廢料的問題將禍延子孫。

如果核二、核三延役,那麼產生的「高階核廢料」要放在哪裡,是一項非常嚴肅的問題。圖為核三廠。(資料照)

前美國總統林肯(Abraham Lincoln)留下來的名言,「你能夠一時欺騙所有的人,也能夠永遠欺騙一些人,但你不能夠永遠欺騙所有的人。」(You can fool all of the people some of the time, and some of the people all of the time, but you cannot fool all of the people all the time.)。此項名言,值得大家,尤其是政治人物關注及省思。

平心而論,核二、核三廠的延役是科學性、技術性的問題,不是法律上、政治上的問題,也跟公共政策無關,何須立法委員補選的候選人來辯論呢?核二、核三地延役,可能是不負責任的政治人物,為了選票考量,施行騙術,是「金光黨」的行為,期盼選民們要有理性,發揮智慧,千萬不要被騙了。

