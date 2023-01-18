自由開講》幫高委員和王議員講幾句話

呂思其

近日來，綠營基層要求開除高嘉瑜和王世堅黨籍的聲浪不斷。背後原因是二人在近期不斷得批評民進黨政府政策與黨內政治人物，引起綠營基層強烈不滿。對於二人言論，綠營支持群眾更是大罵其「背骨」。

批評二人「背骨」是有點言過其實。他們近期的言論（比如: 「一屍五命」、「草包」、「行政失靈」、「賴著不走」等等）確實是用詞犀利，言辭刺耳，但還沒有達到「背骨」的程度。 「背骨」意味著兩人對民進黨不忠誠，但僅就其言論扣「背骨」的帽子未免言重了。平心而論，高王二人不過是對個別人事和政策給予置評，並沒有全盤否定民進黨政府的大政方針以及民進黨的核心理念。

請繼續往下閱讀...

更重要的一點是，今年選舉，兩位民代從沒有為非黨籍候選人（尤其是國民黨候選人）公開拉抬造勢，更沒有與選區內的同黨籍候選人唱對手戲。更不用說，在過去兩個月中，王世堅議員為了吳怡農的立委選舉東奔西走，走街拜票。高委員和王議員未有叛黨之行動，僅僅根據言論，怎可謂「背骨」乎？

近日來，綠營基層要求開除高嘉瑜（左）和王世堅（右）黨籍的聲浪不斷。（資料照）

有評論道，兩人撻伐黨內同志，抨擊政府政策，是為了博媒體版面，衝個人聲量，吸藍白選票。但以目前訊息而言，就二人動機下結論還為時尚早。之所以這種「誅心論」不能成立，是因為對一個政治人物的檢驗與觀察要從長計議。如今「舔共」的邱毅也曾高喊過「抗中保台」，難道我們僅僅可以根據邱毅當時的言論，來證明他是一個「愛台為民」、以「國家利益至上」的人嗎？

政治人物現在的一言一行，或許可能得不到民眾的諒解。但「路遙知馬力，日久見人心」，時間會證明二人的評論究竟只是為了個人的政治利益而言，還是也為了黨和人民的利益而言。從某種程度上，異議言論反映出國政和黨務上的問題，是一種很好的諫言獻策。如果從這個角度思考，解決其中的問題，是會有利於民進黨政府以及全國人民。異見分子是一個黨的積極力量，是防止黨變質腐化的防腐劑。在「一言堂」的環境中，執政者有可能會因為偏聽一種意見，導致對問題缺乏充分的認識，最終在決策時產生失誤。正所謂「兼聽則明，偏聽則暗」，只有執

政者尊重、聽取不同意見，才能夠「破亂反正」，「利國利民」，在政治和經濟面上獲得多數的民意支持。

不可以否認，高王二人在某些言論上不符合事實 （比如：王世堅議員曾未經查實，引用高虹安市長提供的11.7億工程付款費的錯誤訊息，來辱罵林智堅市長草包），著實令人遺憾；在此筆者希望兩位民代日後公開發言時，請就相關議題做好資料搜證工作。若二人再有錯誤言論，黨紀必須加以約束，以正視聽。政治人物的錯誤發言會讓反對政黨撿到槍，藉此來大搞政治操作，對所屬政黨的傷害不可估量。此外，發表錯誤言論的政治人物是極其不負責任的，因為他們只逞口舌之快，沒有考慮到言論造成的負面影響，同時也辜負了支持者，黨內同志和社會大眾對他的期待。政治人物應該從高王身上吸取教訓，評論時事要以事實為依據，絕不可妄言。

就二人爭議，代理黨主席陳其邁曾回應到，「民進黨是一個能夠包容多元、不同聲音的政黨。但任何人發言都要基於試試做評論。」在這個問題上，我和陳其邁主席的看法是一致的。民進黨作為一個民主包容、多元開放的政黨，必須要在黨內廣開言路，大鳴大放。事實證明，一個保障言論自由的政黨要比一個威權式政黨更能夠集思廣益，在民主社會中也有更強的競爭力和更高的支持度。綠營基層應該要知道，「十一寇」事件殷鑑不遠，開鍘黨內同志，不會對民進黨選情有任何幫助。但是，言論自由必須有底線，任何不以是事實為依據的評論是各個政黨都無法容忍的。

（餐飲業職員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法