社論》政治不是自恃聰明的行業

從馬英九到傅崐萁，北京的關愛眼神貫注於國民黨，原因是它的利用價值。另一廂，白營扮演藍營側翼，卻被北京晾在一邊。柯文哲表示：顯然大陸跟國民黨有某種默契。而白營，對北京似乎利用價值貶值了。馬、傅、柯，都是自恃聰明的人，但好像都被北京玩弄於股掌之上。

先前，馬英九祭祖、拜黃帝陵，柯還可以自我安慰，馬當過前總統，沒什麼好眼紅的。如今，侯友宜曾為之撂話「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」的代表，不顧選區震災率團赴中，充當北京宣布統戰政策的平台，此可忍孰不可忍？大選期間，藍白合成為鎂光燈的焦點。國會開議，白營明槍暗箭助藍營。搞了半天，自認聰明絕頂的柯文哲們，卻被他們看不上眼的傅崐萁，率領大部份他們沒聽過的立委，拔得頭籌「進京上訪」，除了吃味應該還有危機感。

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大選結束以來，柯文哲失去烤肉架，一時之間聲量驟減。四月上旬，雲林麥寮鄉長補選，民眾黨派出戰將參戰，柯文哲更南下Long stay一週。結果，不僅敗選，戰將得票且不增反減。見微知著，二○二六地方選舉，柯文哲有何渾身解數？黃國昌出征新北，如何突圍藍綠夾擊？誠然，說泡沫化太早，但以親民黨、台聯之基礎，仍難逃泡沫化之途，白營何能樂觀？傅崐萁訪中團，比民眾黨八名不分區還多，而主席的故鄉，新竹市長高虹安泥菩薩過江自身難保。這次大選，柯本人又被爆農地案。所謂的超越藍綠，竟是烏鴉一般黑，小草豈能無感？二○二六，地方選舉這一盤棋，白營有得拚了。

地方組織，不易經營，綠營難望藍營項背，何況白營。另一或許更大的難題在於，白營對北京還有多少利用價值？柯文哲，黃國昌，出於綠營反綠營，似乎對中國關係存有想像。二○一六，柯曾言：「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要他選。」而雙方默契，對柯往後由綠轉藍紅，難說沒有影響。這次大選，柯明顯往藍色光譜位移，傲視未獲深藍板塊信任的侯友宜。如果柯自以為可得北京青睞，此一誤會可能是藍白合破局的因素之一。一月十三日，一翻兩瞪眼，總統老三，立委不分區八席，區域全軍覆沒，就利用價值而論，白營對北京當然不如藍營。

這是柯文哲的失算。當年獲綠營奧援，素人站上首都制高點，不久便走自己的路。「兩岸一家親」，符合習近平的通關密語，雙城論壇儼然成了他的任意門，可以向選民展示管理兩岸關係的能耐。然而，因此與台灣的核心價值漸行漸遠，亦令他遭綠色板塊另眼相看，必須到藍營搶佔地盤。而藍營的外來權貴，深知柯若上位則自己的代理人利益勢必受損，最後還是選擇在意識形態向他們靠攏的侯友宜。此中，北京扮演什麼角色，吾人不得而知。不過，從富士康被北京查水表，郭台銘被迫類退選，應該可見斷言，北京不會沒有角色扮演。

從馬英九到傅崐萁，北京擺明了態度：所謂的兩岸論述，九二共識、兩岸一家親的模糊不再需要了，「直指一中」才是「新時代」的硬道理。藍營，逐漸歸隊習近平的總路線了。白營，二○二四成績僅此而已，紅白一家親的曖昧，對北京已經索然無味。回不去綠色光譜的白營，要不要大膽擁抱一個中國，那是北京檢驗的唯一標準。話說回來，縱使熱情擁抱習近平，因而更難擴展政治板塊，在北京眼中終究不如藍營，取捨之間不難決定。而這也決定了，民眾黨的政治這條路，越走越窄的機率較高。

台灣政治板塊，未必是超穩定結構，但新生勢力考驗甚多。今年大選揭曉，未來四年應是藍綠皆堅壁清野、自固城池，等待下一回合。在這種情況下，白營要吃藍吃綠都會碰壁。自藍白合破局，選後藍大白小，更難重施曖昧故伎。而且，挺藍「全面親中」、「全面牽制賴政府」，綠色支持者更難再寄望，二○一八「棄姚保柯」，好景不再。朝小野大，民進黨料將防白如防藍，樂見白營消融於藍營，鞏固藍綠對抗結構。而柯市府的「大秘寶」，國、民兩黨正在磨刀霍霍。白營，馬上泡沫化不至於，但邊緣化危機是隱憂。政治講究公道人心，不是自恃聰明的行業，機關算盡總是枉費精神。繼續「逢綠必反」、「逢中必軟」、「藍主白從」，第三勢力的氣球還沒升空，恐怕已被自己一手戳破。

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