法操》違規停車竟會扯上刑責？

提醒用路人，貪圖一時方便而違規停車這不僅僅只有吃上交通違規罰單這麼簡單，甚至可能還會讓自己纏上不必要的刑事案件！

停車必須小心，遵守法規。示意圖，與本新聞無關。（資料照/記者翻攝）

法操司想傳媒

隨著武漢肺炎疫情降為二級警戒，原本路上空蕩蕩的車位也再度滿起來，而找不到車位而違停的人也跟著變多。根據新聞報導，一名男子就因為停車占用慢車道，導致機車騎士撞上後送醫不治，最後被依過失致死罪判7個月有期徒刑。違規停車除了會被開罰單，沒想到竟會扯上刑責？一起來看看法操的分析吧！

違反注意義務就成立過失嗎？

雖然說違規停車的人必定都很清楚，自己將車輛停靠的位置並非法規所設置的合法區域，勢必會造成一定程度的交通阻礙以及影響用路人的安全，但這不代表違規停車的人就一定會負擔刑事責任。

請繼續往下閱讀...

在過失犯的問題中我們首先要討論的是行為人有無「客觀注意義務」，這規定在刑法第14條第1項「行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，為過失。」簡單來說，就是行為人必須對自身的行為有著侵害法益的「預見可能性」卻仍然因大意讓結果發生，就會成立過失。

當車主違規停車並占用車道時，雖然只是貪圖一時的方便，但車主應該對「妨害車輛通行可能會造成事故發生」有預見可能性，即屬於「應注意並能注意，但卻未注意」的情況而具備過失。不過光是這樣就認為車主應負刑事責任還是略顯草率，因為還應該檢視違停與車禍間的因果關係。

也必須要檢視因果關係

刑法上的因果關係指的是判斷行為與結果之間，是否有直接的關聯性，若依照我國實務常用的「相當因果關係」來判斷的話，是由事後來檢視所發生的一切事實，如果依經驗法則認為行為與結果兼具相當性，才具有因果關係；若無，就只算是偶然發生的情況罷了。

也就是說，如果違停的地方是多線道、車流量又少的路邊，依經驗法則就會認為即使車道被占用掉部分，但仍有很大的空間可供車輛行駛，這樣還產生車禍就可能只是偶然的事故，不應讓車主承擔過失刑責；反過來說，若依當時路況違停很容易會導致車禍發生，就會因為具相當因果關係而成立過失犯。

簡言之，因果關係是否會成立還是必須依照當下的路況、停車的位置甚至是車輛的大小進行綜合判斷，這也是為什麼發生車禍時要第一時間報警，以釐清肇事責任。

還有可能觸犯強制等罪

此外，如果車輛停放的位置剛好擋住別人的車位或家門口，就有可能因為妨害他人通行的權利，而觸犯刑法第304條之強制罪。因為刑法對於強制行為力度的要求並不高，就算未完全壓制他人的自由，但只要迫使行無義務之事或妨礙他人行使權利就足以成立。

更甚者，如果違停的地方因為堵住逃生路線致生危險，還有可能觸犯刑法第185條妨害公眾往來安全罪，若因而致人於重傷、死亡，都會再加重刑責。

貪圖一時方便而違規停車並不僅僅只有吃上交通違規罰單的可能，甚至會讓自己纏上刑事案件。所以如果哪天因為違停而吃上官司，可別怨天尤人，畢竟這可是自己起的頭啊！

本文經授權轉載自法操 違規停車竟會扯上刑責？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法