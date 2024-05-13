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自由廣場》國會的專橫 民意來制衡

2024/05/13 05:30

◎ 林正二

國民黨失掉政權後，未依過往執政經驗，就攸關台灣發展的國家大政，針對執政黨不足之處，研擬政策，扮演好民主國家忠誠反對黨的角色。反而時常以不實資訊，污衊抹黑政府，導引人民的不信任感，從中獲取政治利益；更不斷以暴力阻擋國家法案與預算的通過，完全不顧政府運作不順暢影響國家發展與人民的利益。

今年立委選後，國民黨更聯合民眾黨立委，以稍微多數的國會席次，提出各種毀憲亂政、侵害行政權的法案如「國會藐視罪」、表決將「電業法第四十九條修正草案」逕付二讀，若三讀通過，電價調漲須經立院同意；在兩岸議題上，藍營更呼應中共的一中原則，擬修改「反滲透法」，聯中制台。

國民黨連三次總統大選落敗，拿不回執政權，為自己利益，不管民眾死活與公共利益，藉由在野多數席次，提出各種癱瘓行政權的法案，意圖架空未來的賴總統，阻礙賴政府施政，期能在政績差情況下，奪回政權。

民進黨鑑於是執政黨，囿於「當家不鬧事」的鄉愿思維，如沒有積極對應的作為，阻擋「國會藐視罪」等法案的通過，未來行政機關將寸步難行，在新政府無法順利推動政策的情形下，台灣將很難因應國內外與中共嚴峻的挑戰，持續往前邁進。

鑒於國民黨的政治鬥爭已嚴重妨害國家發展與社會利益，為了台灣的生存發展，支持民主改革的民眾，應結合民間社團、政界、學界與媒體力量，仿效美國六、七十年代監督改善國會的作法，在全台各地以連署罷免、遊行示威、靜坐與電話抗議、行動劇場、舉辦座談會與公聽會、投書媒體、上電視與電台受訪，及發送電郵、在社群平台上討論等管道，長期持續地監督不良國會議員，形成龐大的人民力量，直到在野立委瞭解民眾的憤怒，停止「國會藐視罪」等劣法的制訂，改以較為理性的方式跟執政黨競爭為止。

台灣正面臨空前未有的民主憲政危機，但危機未嘗不是轉機，此時也正是徹底檢討過去七十多年來累積的所有政治、經濟、社會與文化等問題的良好時機；也是全國支持民主改革運動的民眾站出來的時候。

（作者為退休駐美外交人員）

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