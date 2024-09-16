黑熊學院》關於「2758」這組神祕數字

◎黑熊學院

臉書在擋「2758」這組神祕數字？

臉書在擋「2758」這組神祕數字？ （取自貼文）

●荷蘭率先除魅，戳破中國的謊言



荷蘭以壓倒性票數通過一項涉及台灣的動議，其內容是大家可能聽過的「第 2758 號決議」。



●對台灣的重要性？



這幾年來，中國一直以「聯大第 2758 號決議」當令箭，對外辯稱，根據決議「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」，打壓台灣在國際的發聲權。



而這次荷蘭國會通過動議，正是透過實際法律行動表明：聯大第 2758 號決議「並未決定台灣歸屬問題，從而也不應排除台灣在國際的參與權」。



IPAC荷蘭共同主席帕特諾特說：「中國一直以來用聯合國第 2758 號決議當工具，我們應該確保它不被濫用，現在是時候重新審視這項決議。」



當中國試圖以法律戰來矮化並噤聲台灣在國際上的一舉一動，荷蘭撥亂反正，成為第一個實際行動來聲援台灣主權的歐洲國家。



也就是說，未來中國如果意圖再以「 2758 號決議」作為要求荷蘭政府一同否認台灣主權，荷蘭可以以此決議表明立場，毋需理會中國自以為是的「順理成章」。



而荷蘭國會也同時呼籲，要求荷蘭政府應該要在歐盟內尋求支持。



這項舉措非常重要，我們也希望他國持續跟進，往後將能讓其他國家「有理有據」與我們密切來往。



我們更應口徑一致地譴責打壓台灣的中國，拒絕中國繼續妄言作亂。



#黑熊學院

本文經授權轉載自黑熊學院20240914臉書

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