黃澎孝練「孝」話》蔣萬安15分鐘演講低頭看小抄 57次／真是「哈」哈佛！

相較之下，曾在美國呆了十幾年，還是加州「執業律師」的蔣萬安，英文實在難望宋楚瑜、馬英九和蔡英文的項背。

台北市長蔣萬安訪美第2個城市抵達波士頓，當地9日晚間在哈佛大學演講。（報社合成／ＹＴ截圖）

◎黃澎孝

藍營政客特別「哈」哈佛，從→馬英九→韓國瑜→→如今→蔣萬安也「哈」哈佛去也。

該新聞「標題」極其聳動：《蔣萬安哈佛「全英文演講」帥翻！》《15分鐘超流利影片曝 5萬人讚爆》

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話說 Long long ago……

我曾當過紐約《探索雜誌》和《中國大陸月刊》的總編輯。深知 ，「下標題」之重要性。

尤其，「標題黨」clickbait橫行的網路時代。人們往往只能在海量「標題」中「秒瞄」一瞥掃過。一般稱職的「標題黨」，就會在標題中，悄悄喂「餌bait」。標幾個「亮點」，讓讀者的眼角餘光自然「秒獲」。

然後，就會產生「秒懂」→「標題黨」所欲在受眾腦中→→→→植入的好壞「印象」……。

就以這則新聞標題為例，標題12個字，竟有4個「亮點」，就像掛了4個「魚餌bait」的釣桿，非要勾住網路過客的眼光不可！例如：

1.名人：★「蔣萬安」

2.名校 ： ★「哈佛」

3.事件 ：★ 「全英文演講」

4.流行語：★「帥翻」★★

事實上，絕大多數受眾，光從以上標題 四個「亮點」，就會迅速形成→→→對「蔣萬安」的「高光印象」。並「閃存」在腦部記憶體：海馬迴Hippocampus裡。

但不幸的是，在我「海馬迴」裡，卻堆疊了太多對蔣萬安的「疑問」：

★為什麼！？2014年2月18日，習近平會以「家宴」款待「萬安爸」蔣孝嚴呢？

★為什麼！？蔣萬安自傳《台北．萬安》，自曝2016年他在中國上海做出「從政」決定。然後才打電話告知他在台灣的妻子和父親的呢！？難道是受到中國上海的「高人」指點的嗎？



★歷來，「台北市長」是通往「總統府」的快車道。是否會有「中國高人」幕後操盤？培養一位「習近平寶寶」，來入主台灣的「總統府」呢！？

細思極恐的「國特直覺」，讓「特務」出身的我，一直密切關注 《蔣萬安》，這自稱兩蔣子孫的政客。因此，昨晚我忍不住點進了《蔣萬安》這則高光新聞的影片……

一看之下，簡直讓我下巴都快掉下來……原來，蔣萬安是以台北市長身份在哈佛



★ 一間小教室



★ 入鏡聽眾37人



★ 演講簡介台北市



★ 演講時間15分鐘



★ 低頭看小抄57次

（作者提供）

至於，蔣萬安的英語演說，是否如新聞標題所稱「超流利」！？

以我當宋楚瑜幕僚，親聆他多次英語「無稿演說」的體驗，也曾聽過馬英九和蔡英文略帶英國腔的英語演說。

相較之下，曾在美國呆了十幾年，還是加州「執業律師」的蔣萬安，英文實在難望宋楚瑜、馬英九和蔡英文的項背。

尤其，短短15分鐘簡介他自己所熟悉的台北市，還得頻繁看小抄！！怎麼可能會如標題所說的「超流利」呢！？

坦白說，一個稱職點的台北City tour guide都會說的比台北市長蔣萬安還好呢！！

不信的藍痴們，請點入那則新聞影片，自己看看去吧。

▲15分鐘講話都要看小抄▲

我不知道他是怎麼當加州律師的！？

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：蔣萬安「哈」哈佛！15分鐘英文簡介低頭看小抄 57次...

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