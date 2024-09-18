自由開講》高雄演唱會免場租是否圖利？／理性看待政策與事實！

◎陳中平

近日，一位媒體工作者所成立的粉絲專頁「逆風的烏鴉」，發表了一篇名為「一個關於白嫖的故事」貼文，指控高市府提供高雄國家體育場免場租優惠，涉嫌圖利演唱會主辦單位。文中指出，市府此舉「打腫臉充胖子」，甚至暗指此舉有不當圖利之嫌。

然而，從法律角度來看，「圖利」的定義需符合特定構成要件，尤其必須明確違反法令規定。根據高市府的說明，依照《高雄國家體育場管理規則》，經市府核准的合辦活動可享有免收場地及設施設備使用費的優惠，這是有明文規定的政策，並無違法之虞。

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「逆風的烏鴉」質疑，免場租的前提是需與市府合辦，並以去年COLDPLAY演唱會為例，指出海報和售票網站上未顯示高市府作為合辦單位，進而認為市府的免租政策不當。但實際上，該場演唱會的海報上清楚列有高雄市政府的「彩帶高」市徽，這在官方網站上同樣有所顯示，證明高市府確實參與了合辦。因此，所謂違法圖利的指控並無事實根據。

實際上，COLDPLAY演唱會的海報上清楚列有高雄市政府的「彩帶高」市徽，這在官方網站上同樣有所顯示，證明高市府確實參與了合辦。（作者提供）

一場大型演唱會的成功，通常涉及多達數十個中央與地方單位的行政協助，辛勞不可抹殺；經濟效益對於高雄當地的餐飲、旅宿、交通等行業更無可否認。演唱會吸引大量人潮，夜市攤販與小型商家因而受益，這是許多國際城市競爭爭取演唱會舉辦權的重要原因。

例如，新加坡為爭取泰勒絲的東南亞演出權，據報以每場200至300萬美元的費用補貼其團隊。如果按照「逆風的烏鴉」的邏輯，是否也該質疑新加坡政府是否圖利？在全球競爭如此激烈的情況下，吸引國際大型演出已成為城市行銷的重要策略，並且這種策略帶來的經濟效益顯而易見。

作為媒體工作者，探求事實真相應是其最基本的職責。可惜的是，「逆風的烏鴉」未能遵循此原則，選擇忽視客觀事實，以偏頗的角度撰寫報導，這不僅誤導讀者，也損害了其作為新聞從業者的公信力。

政策的合理運用基於事實和法理前提下，期許公眾輿論應謹慎而非隨意質疑，因為這是維護社會公義和新聞道德的根本。

（作者為基層公務員）



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