自由開講》「善良中國」戰勝「邪惡中國」時代終將來臨了

◎楊憲宏／台灣關懷中國人權聯盟創會理事長

有人說中國、中共應該分開對待，這話說得沒錯，也不全對。我在看待中國問題時，比較喜歡用「善良中國」與「邪惡中國」來分別。將價值觀的判斷放進來度量，這應該是數位時代，特別是AI知識庫（knowledge base）更好的標籤。

請繼續往下閱讀...

「善良中國」指的是現今在中國境內仍然保持美德，視價值重於價格，看正義大於利益的中國人。我確信他們存在，仍然以個人的微薄之力，主張自由、人權。卻遭到中共迫害，最典型的人士是高智晟律師，他自2017年8月失蹤至今已經超過6年。他的失蹤時間正好代表著「邪惡中國」的實際存在，警惕世人，不可為中共洗白。

遭到中共迫害，最典型的人士是高智晟律師，他自2017年8月失蹤至今已經超過6年。（美聯社）

法輪功的多年來遭遇，也是「善良中國」遭受「邪惡中國」踐踏的鮮活見証。「邪惡中國」指的不只是中共政權，還包括那些當走狗、幫凶的中國流氓、無賴，還有那些為中共洗白，跟著唱紅打黑的各國人，全球都有不分白黃黒，包括台灣各黨黨棍、政客、媒體、商人、文化界、演藝人員。他們看重價格，不屑價值，只求利益，心無正義。

多年來，由於「邪惡中國」偷搶拐騙了全球化的資本利得，使這個被邪惡控制的財富，成為做惡的後盾。「赤化全球」曾經是這個世界的危機。從1989年「天安門大屠殺」發生後，全球領導人都誤判，中共可能有新的改變，美國犯下的錯誤更加嚴重，從老布希總統到柯林頓總統到布希總統、歐巴馬總統，總共8任32年，都自以為是「改善中國經濟就可以促進中國民主化」，錯誤的認知，讓中共利用奴役中國勞力「血汗工廠」，將世界製造廉價品中心，導向中國。無良政客、商賈在中國形成「奴隸主」，肆意破壞、汙染中國大地。鄧小平的「韜光養晦」，改革開放，完全變質，成了「扮豬吃老虎」的詐欺謊陷。一直到2016年川普總統當選，才完全扭轉了這個局面。他的政府內有聰明的政治家在國會、在白宮、在國務院、在聯合國，揭穿了「邪惡中國」意在爭覇、稱帝企圖消滅美國。

事實上，在20世紀與21世紀交替時刻，當時中共江澤民下令迫害法輪功時，就開展了從1989起動的「殺民維穩」，對那些主張民主自由的學生、民眾下重手時，胡耀邦、趙紫陽的「善良治國」理念已經全部被肅清，鄧小平深知胡、趙的為民思維，將使共產政權不保，他的南巡，提出「改革開放」是引蛇出洞之計，到頭來，圖窮匕見，仍然崇尚「邪惡」，拜鬼為師。鄧小平的對世界伏低做小，旨在建立「邪惡中國」，他的改革，是選擇性的「打左燈向右轉」是自知左派沒路，要用右派賺錢來累積「打架本」。騙外國人與台灣人來投資，偷技術，搶巿場，拐人才。他的開放不安好心，就是「開邪惡門，放群鬼進」。

他選用江澤民就是最好明証，江澤民「殺人維穩」第一步就是掃除法輪功，因為鄧小平給他的指示就是「必須清除善良於未然」，就如同他清除胡、趙。法輪功正代表著「中國人的良心不死」，代表著「善良」才是未來中國人心的期待。不肅清，共產黨就等著滅亡。

圖為2015年中國國家主席習近平到訪華盛頓西雅圖。在西雅圖市中心，法輪功成員們高舉著抗議標語「法辦江澤民」，正告中共政府必須重視他們的抗爭。（路透社）

這個「邪惡中國」就在江澤民時代壯大，交到胡錦濤時代發揚光大，特別是2008年北京奧運騙局，幾乎全球政客都中了「中共病毒」，明知山有魔，偏向鬼中行。錢、女人的收買，連台灣政客、奸商都成群結隊去「接受賄賂」，藏錢中國。有些人更是去需索器官，如果是去換器官，不論是政客或親屬，那種「收買」更徹底了，因為活摘器官，用葉克膜保存的（這方法是柯文哲在台大醫院時代發明的，聲名遠播中國，他去了中國教學18次），可以用的年限都短，3-5年又得換，能夠用10年算運氣，很少。所以中共可以用器官綁架外國政要。那些盲目吹捧中國的人，不是拿錢就是玩女人，不然就是器官已經被換光光。

這種抓法輪功學員去活摘器官已經是江時代建立的操控國際政治「收買賄賂產業」的重要一環，後來在新疆集中營也是專門提供給穆斯林國家「器官收買」的來源。現在中共連漢人的年輕人都不放過，驗到合適的，小孩就失蹤了。這樣的「邪惡中國」，在習近平當家的時代，已經成長為怪獸了。還有古稀老黨員死後被宣稱「器官都已換成年輕人的」。

美國國會H.R.1154號法案被稱為「2023年停止活摘器官法案」（Stop Forced Organ Harvesting Act of 2023），以413票對2票獲得通過。對準中共及其幫兇，該法案旨在制裁所有參與這一駭人行為的人，並要求政府每年報告在各國發生的這類非法活動。

2024年6月25日，美國國會眾議院以呼聲表決（voice vote）的方式，全體通過《法輪功保護法案》（Falun Gong Protection Act, H.R.4132）。

該法案要求「中共必須立即停止迫害法輪功」，要求美國製止中共國家支持的活摘法輪功學員等良心犯器官的行為，並要求美國對中國境內參與和協助活摘器官的人員實施製裁。製裁方式包括財產凍結、禁止入境美國、經濟及刑期系列處罰等。

該法案要求「中共必須立即停止迫害法輪功」，要求美國製止中共國家支持的活摘法輪功學員等良心犯器官的行為，並要求美國對中國境內參與和協助活摘器官的人員實施製裁。（路透社）

這是一種覺醒，被「邪惡中國」驚醒。美國國會議員已經看到，這樣的邪惡不會只存在中國，而是會擴散，美國必須制止否則受害。而只制止「邪惡」是不夠的，必以「善良」對治。而當今「善良中國」的代表，非法輪功群體莫屬。

在美國國家的戰略眼界中，改變中國從來都是重大目標，拿庚子賠款來培養中國人才是起始，1909年第一批留學生赴美，證明美國關切這個苦難帝國要現代化才有希望，但是效果不張，1919年五四運動的民主與科學，德先生、賽先生相繼失蹤，無人協尋。1949就被毛澤東「流氓治國」，赤化中國了，1979連美國都與惡魔妥協建交。

這個「道高一尺 魔高一丈」的惡夢時局，走了40年了。終於美國向全世界吹響了起床號，不能坐視邪惡入侵。不但要壓制「邪惡中國」，打擊源頭，而且要保護「善良中國」，讓未來中國有機會蛻變。這是「魔高一尺 道高一丈」的大時代轉變。

「保護法輪功」的立法意旨，在於美國的法律效果範圍內，讓這個「善良中國」的力量得以延續下去並可能茁壯。未來可以回到中國大地，成為善良力量的種子隊伍。中國人需要信仰，法輪功是已經證明自己是中國土生土長的信仰，承襲中國的古典文明，有能力帶領庶民行善的團體。

站在美國外交最高戰略，尊重國際宗教自由（international religious freedom ），保護法輪功合乎美國國策，期待的是法輪功能夠成為未來中國的中堅力量，為世界帶來和平與繁榮。

當然，善良與邪惡之間沒有灰色地帶，選擇「善良」就必須消滅「邪惡」，而這個對決的時代已經到了。

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法