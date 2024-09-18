晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「善良中國」戰勝「邪惡中國」時代終將來臨了

2024/09/18 09:27

◎楊憲宏／台灣關懷中國人權聯盟創會理事長

有人說中國、中共應該分開對待，這話說得沒錯，也不全對。我在看待中國問題時，比較喜歡用「善良中國」與「邪惡中國」來分別。將價值觀的判斷放進來度量，這應該是數位時代，特別是AI知識庫（knowledge base）更好的標籤。

「善良中國」指的是現今在中國境內仍然保持美德，視價值重於價格，看正義大於利益的中國人。我確信他們存在，仍然以個人的微薄之力，主張自由、人權。卻遭到中共迫害，最典型的人士是高智晟律師，他自2017年8月失蹤至今已經超過6年。他的失蹤時間正好代表著「邪惡中國」的實際存在，警惕世人，不可為中共洗白。

遭到中共迫害，最典型的人士是高智晟律師，他自2017年8月失蹤至今已經超過6年。（美聯社）遭到中共迫害，最典型的人士是高智晟律師，他自2017年8月失蹤至今已經超過6年。（美聯社）

法輪功的多年來遭遇，也是「善良中國」遭受「邪惡中國」踐踏的鮮活見証。「邪惡中國」指的不只是中共政權，還包括那些當走狗、幫凶的中國流氓、無賴，還有那些為中共洗白，跟著唱紅打黑的各國人，全球都有不分白黃黒，包括台灣各黨黨棍、政客、媒體、商人、文化界、演藝人員。他們看重價格，不屑價值，只求利益，心無正義。

多年來，由於「邪惡中國」偷搶拐騙了全球化的資本利得，使這個被邪惡控制的財富，成為做惡的後盾。「赤化全球」曾經是這個世界的危機。從1989年「天安門大屠殺」發生後，全球領導人都誤判，中共可能有新的改變，美國犯下的錯誤更加嚴重，從老布希總統到柯林頓總統到布希總統、歐巴馬總統，總共8任32年，都自以為是「改善中國經濟就可以促進中國民主化」，錯誤的認知，讓中共利用奴役中國勞力「血汗工廠」，將世界製造廉價品中心，導向中國。無良政客、商賈在中國形成「奴隸主」，肆意破壞、汙染中國大地。鄧小平的「韜光養晦」，改革開放，完全變質，成了「扮豬吃老虎」的詐欺謊陷。一直到2016年川普總統當選，才完全扭轉了這個局面。他的政府內有聰明的政治家在國會、在白宮、在國務院、在聯合國，揭穿了「邪惡中國」意在爭覇、稱帝企圖消滅美國。

事實上，在20世紀與21世紀交替時刻，當時中共江澤民下令迫害法輪功時，就開展了從1989起動的「殺民維穩」，對那些主張民主自由的學生、民眾下重手時，胡耀邦、趙紫陽的「善良治國」理念已經全部被肅清，鄧小平深知胡、趙的為民思維，將使共產政權不保，他的南巡，提出「改革開放」是引蛇出洞之計，到頭來，圖窮匕見，仍然崇尚「邪惡」，拜鬼為師。鄧小平的對世界伏低做小，旨在建立「邪惡中國」，他的改革，是選擇性的「打左燈向右轉」是自知左派沒路，要用右派賺錢來累積「打架本」。騙外國人與台灣人來投資，偷技術，搶巿場，拐人才。他的開放不安好心，就是「開邪惡門，放群鬼進」。

他選用江澤民就是最好明証，江澤民「殺人維穩」第一步就是掃除法輪功，因為鄧小平給他的指示就是「必須清除善良於未然」，就如同他清除胡、趙。法輪功正代表著「中國人的良心不死」，代表著「善良」才是未來中國人心的期待。不肅清，共產黨就等著滅亡。

圖為2015年中國國家主席習近平到訪華盛頓西雅圖。在西雅圖市中心，法輪功成員們高舉著抗議標語「法辦江澤民」，正告中共政府必須重視他們的抗爭。（路透社）圖為2015年中國國家主席習近平到訪華盛頓西雅圖。在西雅圖市中心，法輪功成員們高舉著抗議標語「法辦江澤民」，正告中共政府必須重視他們的抗爭。（路透社）

這個「邪惡中國」就在江澤民時代壯大，交到胡錦濤時代發揚光大，特別是2008年北京奧運騙局，幾乎全球政客都中了「中共病毒」，明知山有魔，偏向鬼中行。錢、女人的收買，連台灣政客、奸商都成群結隊去「接受賄賂」，藏錢中國。有些人更是去需索器官，如果是去換器官，不論是政客或親屬，那種「收買」更徹底了，因為活摘器官，用葉克膜保存的（這方法是柯文哲在台大醫院時代發明的，聲名遠播中國，他去了中國教學18次），可以用的年限都短，3-5年又得換，能夠用10年算運氣，很少。所以中共可以用器官綁架外國政要。那些盲目吹捧中國的人，不是拿錢就是玩女人，不然就是器官已經被換光光。

這種抓法輪功學員去活摘器官已經是江時代建立的操控國際政治「收買賄賂產業」的重要一環，後來在新疆集中營也是專門提供給穆斯林國家「器官收買」的來源。現在中共連漢人的年輕人都不放過，驗到合適的，小孩就失蹤了。這樣的「邪惡中國」，在習近平當家的時代，已經成長為怪獸了。還有古稀老黨員死後被宣稱「器官都已換成年輕人的」。

美國國會H.R.1154號法案被稱為「2023年停止活摘器官法案」（Stop Forced Organ Harvesting Act of 2023），以413票對2票獲得通過。對準中共及其幫兇，該法案旨在制裁所有參與這一駭人行為的人，並要求政府每年報告在各國發生的這類非法活動。

2024年6月25日，美國國會眾議院以呼聲表決（voice vote）的方式，全體通過《法輪功保護法案》（Falun Gong Protection Act, H.R.4132）。

該法案要求「中共必須立即停止迫害法輪功」，要求美國製止中共國家支持的活摘法輪功學員等良心犯器官的行為，並要求美國對中國境內參與和協助活摘器官的人員實施製裁。製裁方式包括財產凍結、禁止入境美國、經濟及刑期系列處罰等。

該法案要求「中共必須立即停止迫害法輪功」，要求美國製止中共國家支持的活摘法輪功學員等良心犯器官的行為，並要求美國對中國境內參與和協助活摘器官的人員實施製裁。（路透社）該法案要求「中共必須立即停止迫害法輪功」，要求美國製止中共國家支持的活摘法輪功學員等良心犯器官的行為，並要求美國對中國境內參與和協助活摘器官的人員實施製裁。（路透社）

這是一種覺醒，被「邪惡中國」驚醒。美國國會議員已經看到，這樣的邪惡不會只存在中國，而是會擴散，美國必須制止否則受害。而只制止「邪惡」是不夠的，必以「善良」對治。而當今「善良中國」的代表，非法輪功群體莫屬。

在美國國家的戰略眼界中，改變中國從來都是重大目標，拿庚子賠款來培養中國人才是起始，1909年第一批留學生赴美，證明美國關切這個苦難帝國要現代化才有希望，但是效果不張，1919年五四運動的民主與科學，德先生、賽先生相繼失蹤，無人協尋。1949就被毛澤東「流氓治國」，赤化中國了，1979連美國都與惡魔妥協建交。

這個「道高一尺 魔高一丈」的惡夢時局，走了40年了。終於美國向全世界吹響了起床號，不能坐視邪惡入侵。不但要壓制「邪惡中國」，打擊源頭，而且要保護「善良中國」，讓未來中國有機會蛻變。這是「魔高一尺 道高一丈」的大時代轉變。

「保護法輪功」的立法意旨，在於美國的法律效果範圍內，讓這個「善良中國」的力量得以延續下去並可能茁壯。未來可以回到中國大地，成為善良力量的種子隊伍。中國人需要信仰，法輪功是已經證明自己是中國土生土長的信仰，承襲中國的古典文明，有能力帶領庶民行善的團體。

站在美國外交最高戰略，尊重國際宗教自由（international religious freedom ），保護法輪功合乎美國國策，期待的是法輪功能夠成為未來中國的中堅力量，為世界帶來和平與繁榮。

當然，善良與邪惡之間沒有灰色地帶，選擇「善良」就必須消滅「邪惡」，而這個對決的時代已經到了。

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書