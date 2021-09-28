自由開講》教師節大家一起來感謝老師

尊重老師，孩子才會學到尊重別人，感謝老師，孩子才會心懷感恩。整體社會對待老師的模式，正是在型塑未來社會的面貌。（資料照）

陳啟濃

來到新學校，感受到老師們的熱忱，犧牲奉獻，早出晚歸，許多老師一天在校的時間都超過十小時。我們是偏遠的山區學校，老師們對於學生的教育資源比不上都會小孩，有更深的體認。於是長年以來，嚴管勤教的優良校風，成了學校的傳統。

從小到大，我們都承蒙許多熱誠認真的老師，讓我們有機會靠教育來翻身。印象最深還是國中時代的老師，孩子都還在襁褓中，犧牲假日到校陪伴我們上課。對於我們常常耳提面命諄諄教誨。當年我們同學，有人成為高中校長、有人成了國家研究機構人員、更有人成了大學教授、當然也有公司的老闆，各自在社會上獨占鰲頭發光發熱。

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就我在教育現場將近三十年的體會，現在的年輕老師，對學生的關心與付出，其實不會比數十年前的老師少。只是現在社會整體氛圍，對老師的尊重變少了，對老師的感謝更是變少了，卻對老師的要求變多了。認真思考其實是信任的問題，整體社會對彼此的信任感都減少，造成彼此的緊張與負擔。

值此教師節，身為教育界的資深工作者，以及擔任十二年的校長，當然有立場呼籲全國家長，全世界只有一種行業，會衷心希望別人比他還優秀，就是老師對學生的無私付出與指導。尊重老師，孩子才會學到尊重別人，感謝老師，孩子才會心懷感恩。整體社會對待老師的模式，正是在型塑未來社會的面貌。從大家對待老師的方式，看出孩子們未來如何看待這個社會。

（南投國姓國中校長）

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