自由開講》台灣目前最大問題不是外患，而是內憂！

◎陳慶坤

退役美國空軍外務官吉耐獅（Guermantes Lailari）《專論》〈號角響起：台灣和美國需要採取更多行動〉，認為美國和台灣在阻止中華人民共和國奪取台灣方面做得不夠的立場，美國和台灣需要做得更多，否則中國將有如俄羅斯對付烏克蘭那樣，揮軍直搗台灣。

專研亞太戰略安全議題的美國智庫「東西中心」（East-West Center）資深研究員饒義（Denny Roy）以「為何中國目前仍不太可能侵台」為題，點出中國面臨的內憂外患，目前不太可能侵台。

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吉耐獅〈號角響起〉著意在台灣武力的提升，以有效嚇阻中共武力犯台的野心，確實有其必要性。但美台更應關注的是中共對台灣內部的操弄與紅藍白亂台的政情變化。軍事力量固然是重要的外在嚇阻，但台灣內部若沒有民心歸向與凝聚，在軍事之前台灣可能已經被裂解為不堪一擊的窘境。因為台灣殘留著一個同屬中國人系統的「敗逃集團」，在台灣以為內應，千方百計積極引中共的勢力進入台灣。

中國國民黨副主席夏立言這幾年頻繁訪問中國，根本不將台灣人政權看在眼裡，為中共執行著紅藍白聯合操作「亂台」策略至為明顯。換言之，夏立言是國共傳遞訊息的一個最重要管道；夏立言與國台辦密會，儼然已經成為國共沙盤推演滅台行動的前進指揮所？從這幾年台灣地方選舉逐次潰堤，到中國國台辦恐嚇台灣不准有國防預算，甚至插足台灣各個領域說三道四，已成常態，在台灣內部的布建已經非常成熟。夏立言與國台辦密會，對台灣認知作戰殺傷力逐漸顯現，應是源於這個管道所形成！？

中秋前夕，中國國台辦主任宋濤（右）12日在福建福州會見中國國民黨副主席夏立言（左）。（資料照）

近日操作的模式如下。民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，民眾黨喊「出兵」？號召民眾集結抗議，其間可以看到五星旗飛揚的影子；接著前駐紐西蘭大使介文汲放話謠傳，指此事續辦AIT將出手干預；然後接續，馬英九基金會執行長蕭旭岑也稱AIT關切「百分之百是真的」；最後中共總結，國台辦發言人將柯文哲的案件說成政治案件。這些串聯一氣呵成的戰略足以說明，中國與在台協力者連動性強、論調相同，非常緊密鋪排統一戰線認知作戰策略，這是台灣前所未有的現象。顯然紅藍白邪惡的企圖聯合操縱輿論，亟於顛覆現狀逼迫台灣接受中國併吞，已經兵臨城下。

廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所8月5日發表題為「盡快啟動台灣接管準備」的文章指出，統一台灣時間表隨時可能提前。為此研究所提出幾個建議，包括趕緊成立中共中央台灣工作委員會、建立台灣治理試驗區、凝聚台灣反台獨力量，呼籲中國政府「盡快啟動台灣接管準備」。雖然該文章發表沒多久就遭下架，但表示中共認為非武力奪取台灣的時機已經成熟。

因此，台灣目前最大問題不是外患，而是內憂！

（作者為台教會、北社會員）

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