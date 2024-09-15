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自由開講》白營消亡前的反咬／談鍾小平「想姸姸」爭議！

2024/09/15 10:05

◎張天泰

近日，國民黨桃園市議員詹江村爆料，議員鍾小平與民眾黨主席柯文哲鬧翻，疑似是因為追求前民眾黨議員參選人曾姸潔失敗，才會惱羞成怒。曾妍潔也貼出與鍾小平的對話，澄清自己從未主動聯繫過鍾小平。鍾小平表示遭惡意政治操作，將對詹江村、曾妍潔提告。

國民黨台北市議員鍾小平。（資料照）國民黨台北市議員鍾小平。（資料照）

小平兄，也有另一個人物和你同名不同姓，也從事政治工作，同樣稱作小平，但你們的政治格局差異甚大，鄧小平一手締造了中國的經濟奇蹟，也曾被稱為改革「教父」，卻也造成政治改革的停滯。1970年代末至1980年代初，主導撥亂反正、提出改革開放、領導中越戰爭、推行廢除幹部領導職務終身制、倡導計劃生育、推行義務教育。

雖鄧小平很多政策方向是錯誤且充滿爭議，但他不會看到所謂的美女博士參選人，就如此輕浮。

現在因白營精神領袖柯文哲被羈押，藍營很明顯要吃掉白營暫時的政治勢力，所以喊出國民黨52席及民眾黨8席全部同枝連氣，面對預算、法案、人事審查都應該要「團進團出」！綜合上述情勢，如果白營就這樣被藍營融合，等同加速白營的消亡！此乃白營危急存亡之秋，今日藍營鍾小平因輕浮言行被白營反咬也是意料中事。

但說到底，小平兄「我單身也單眼皮...我猜你比較喜歡單眼皮」，這句話是不是由任賢齊來說比較有勝算呢？而民眾黨女博士參選人美不美，見仁見智，但小平兄你到底在傳什麼東西？真的把台灣政治人物的格局做的很小。

詹江村12日在臉書PO出對話截圖爆料，指過去鍾小平跟柯文哲非常好，「至於後來為什麼鬧翻，是否因為追求曾妍潔不果，奪命連環扣，讓曾妍潔感覺噁心，憤而惱羞成怒，而跟民眾黨鬧翻，還是另有其他因素，這我不得而知」。（圖擷自臉書）詹江村12日在臉書PO出對話截圖爆料，指過去鍾小平跟柯文哲非常好，「至於後來為什麼鬧翻，是否因為追求曾妍潔不果，奪命連環扣，讓曾妍潔感覺噁心，憤而惱羞成怒，而跟民眾黨鬧翻，還是另有其他因素，這我不得而知」。（圖擷自臉書）

（作者為教育博士、政治工作者）

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