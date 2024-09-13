自由開講》中國為「續命藍白合」而「力挺柯文哲」

◎王濬

儘管民眾黨試圖把柯文哲拉到曼德拉（Nelson Mandela）的地位，並極力操作成「民進黨迫害阿伯，連國際都看不下去」，但至今並沒有任何「國際力量」表達「挺柯」聲音，因為這實在太超出常理範圍——除了中國之外。

中國國台辦在暑假後的第一場記者會就獻給了柯文哲，左批民進黨政府「綠色恐怖」、右稱「迫害不認同台獨的各界人士」；連檢調都還在釐清真相，距離台北地檢署1,720公里遠（直線距離）之外的國台辦，居然已看見案件「真相」，實在令人驚嘆，不知道「國際刑警組織」（ICPO）有沒有考慮改把總部設在這裡？

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中國國台辦在暑假後的第一場記者會就獻給了柯文哲（右），左批民進黨政府「綠色恐怖」、右稱「迫害不認同台獨的各界人士」，實在令人驚嘆！左為新任國台辦發言人陳斌華。（報社合成／中央社、資料照）

而當中國官方公開「力挺柯文哲」後，港媒《中評社》更是評論連發，先是批國民黨「聲援柯態度扭捏，錯失大好機會」，又要藍白「守住在野合作，才能抗擊『綠色恐怖』」。兩篇文章都發表在國台辦表態後，更透露中共「挺柯」的真實動機，就是已經把柯文哲「當自己人」、認定民眾黨「還有利用價值」，以及不想讓「藍白合」破局。

儘管對陳昭姿等少數人來說，柯仍是「墨綠自己人」，但柯文哲的國家主權與兩岸立場，早就跟民進黨分道揚鑣；特別是諸如「一個中國不是問題」（2015.3）、「兩岸一家親」（2015.8）、「台灣只是美國棋子」（2018.10）到「不會完全拒絕『九二共識』」（2023.10）等表態，不僅完美切合中共「兩岸同屬一中、反對台獨與外部勢力」論調，更讓中共在國民黨的暮氣沉沉中，看到新的統戰切入點與「合作好夥伴」。

對中國統戰而言，當前首要對手當然是民進黨，因此不惜「吃相難看」地公然介入，也要促成「藍白合」：從去年馬辦執行長蕭旭岑低調訪中後，馬前總統便突然「出山」還成了「藍白合之母」兼裁判；《中評社》多次喊話要藍白「攜手合作監督民進黨」；再到傅崐萁率藍白立委訪中完立刻拋出「廢除《反滲透法》」等事件，都能看出中國政府對於「藍白合」關心之切、寄望之深，其目的顯然是希望藍白能聯手妨礙民進黨執政，並進一步在台灣成立親中政權。

有鑒於國民黨還沒脫離「扶不起的阿斗」角色，至少在短期內，中共仍需要有民眾黨這樣的「親中反綠好朋友」繼續配合。畢竟實在很難單靠國民黨，就達到「拉下民進黨」的目標。對中共來說，「挺柯文哲」是基於統戰策略而不得不的選擇。

只是，當柯文哲的「人設崩壞」讓中間與年輕選民支持持續流失，以致民眾黨哪天也淪為「已經沒用了」的地步時——中共恐怕也會把曾經的所有「關愛」與海誓山盟都收回。希望民眾黨不要沈溺於「國際（中國）關注」的戀愛濾鏡之中，而忘了「愛情」可能如此苦澀，而現實又是何等殘酷。

（作者為政治及文字工作者、中國政策研究員）

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