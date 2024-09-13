自由開講》廢除機關首長甲乙丙章 確實建立分層負責逐級授權制度

◎童文龍

近日鬧的沸沸揚揚的京華城容積獎勵案，據報載是由時任台北市副市長彭振聲代蓋「柯文哲（甲）章」決行，也就是說彭振聲是以柯文哲市長分身的身份代為決行，彭振聲蓋柯文哲甲章，就等於是柯文哲親自蓋章一樣，彭振聲與柯文哲應同負行政與法律上責任，這並不表示柯文哲沒看到公文就可以脫身，也不表示柯文哲可以以甲章不是他本人蓋用為由推卸法律責任。

報載由時任台北市副市長彭振聲代蓋「柯文哲（甲）章」決行，也就是說彭振聲是以柯文哲市長分身的身份代為決行，彭蓋柯甲章，就等於是柯親自蓋章一樣，彭與柯應同負行政與法律上責任。（資料照，本報合成）

彭代蓋「柯（甲）章」決行 以柯市長身代為決行

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等於是柯文哲親自蓋章 同負行政與法律責任

機關首長因日理萬機分身乏術，會將某些公文授權由其信任人員核決，所以會增刻職名章供其使用，但其分身不會只有一個，所以才會有俗稱的甲乙丙章，但在首長請假或出國期間，因本尊不在，分身當然不能使用，而應依代理相關規定辦理，以明法律責任；但甲乙丙章並不是法律用語，在行政院訂定的「文書處理手冊」並沒有相關規定，它是舊時代援引慣例的產物，社會大眾不明白這種層層甲乙丙章關係，其實早就應該予以廢除。

依「中央行政機關組織基準法」第八條第二項規定：「各機關為分層負責，逐級授權，得就授權範圍訂定分層負責明細表。」所以各級機關都依據此規定，訂有分層負責作業要點及分層負責明細表，臺北市政府所屬各機關也都訂有業務分層負責明細表，供所屬各機關遵循使用，依此規定處理，方為正辦。

職名章及增刻職名章之蓋用效力與簽名同，有其相關行政及法律責任，豈可不慎！

（作者從公）

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