自由開講》別傻了！中共根本不在乎司法獨立 只在乎台獨人口！

◎陳啟濃

中共終於出手了，國台辦發言人公然將柯文哲的案件說成政治案件。胡扯到賴清德打壓反對「台獨」人士，公器私用，製造綠色恐怖。

中共終於出手了，國台辦發言人陳斌華（中）公然將柯文哲的案件說成政治案件。（中央社）

這不僅是中共公開的干涉他國的司法，更是藉柯文哲的案件，進行對台灣的政治分化，製造族群對立的盤算。

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像中國這種由中共極權統治的國家，本來就沒有司法獨立的審判，就如同台灣的戒嚴時代，法院只是統治者的御用工具，用來打壓反對人士。所以中共當然也不擔心會淪為國際社會指控為「干預台灣司法」。

國台辦的發言人是在爭取民眾黨支持者的情感，藉著支持者失去理智判斷的時候，給予煽動挑撥利用。更想加深一般民眾對於民進黨是在藉司法來打壓異己，最重要的是把「反對台獨」的分子，說成是執政黨要全力打擊的對象。

所以中共不是想要給柯文哲溫暖，更不在乎台灣司法審判的公正性，因為柯文哲在中共眼中已經沒有剩餘價值了，而質疑台灣的司法更是回力鏢會打到中共自己的「司法濫權」的痛腳。

中共最在乎的是支持台灣是一個不隸屬於中華人民共和國的獨立國家的民眾有多少，只要是能把這一部分人口的比例減少，不管是用威嚇、分化或是欺騙的手段，都在所不惜，這才是中共最想要達成的政治任務。

（作者為時事評論員）

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