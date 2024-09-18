自由開講》中國竊技霸市 韓國OLED產業痛失全球龍頭

◎二弄

近年來，全球產業競爭的戰場上，韓國企業似乎正逐步被中國企業「踢下神壇」。繼液晶顯示器（LCD）市場被中國企業以低價策略攻陷之後，如今連技術要求更高的有機發光二極體（OLED）顯示器市場，韓國也失去了曾經不可撼動的全球第一地位。這一連串事件背後，反映出中共技術偷竊與市場傾銷的手法，正在全球範圍內產生深遠的影響。

多年前，韓國企業在OLED技術領域可謂一枝獨秀，其技術水平和市場占有率均遠遠領先於中國。（路透檔案照）

超車韓國 技術偷竊背後的全球產業新格

根據最新的數據，今年第一季度，中國企業在全球OLED顯示器市場的出貨量占比達到49.7%，首次超越韓國的49%，成為新的市場龍頭。而這個結果，不僅是韓國企業的慘痛教訓，更是全球技術競爭格局變化的一個縮影。

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多年前，韓國企業在OLED技術領域可謂一枝獨秀，其技術水平和市場占有率均遠遠領先於中國。然而，如今的情況卻截然不同。OLED技術門檻高，韓國企業本應牢牢掌握全球市場主導權，卻在中國企業的步步緊逼下節節敗退。這一切的根源，正是中共政府所支持的技術竊盜行為。

日前，韓國檢方拘捕並起訴了數名樂金顯示（LG Display）公司的前員工，指控他們涉嫌將OLED技術洩露給中國企業。（路透））

日前，韓國檢方拘捕並起訴了數名樂金顯示（LG Display）公司的前員工，指控他們涉嫌將OLED技術洩露給中國企業。這些技術，是韓國企業經過多年研發積累下來的心血結晶，但如今卻被中國企業利用，並成功扭轉了市場格局。這場「偷竊式競爭」不僅限於OLED顯示器，還延伸到了其他高科技領域。

韓國的OLED技術失竊案件並非孤例。在過去幾年，技術竊盜事件頻頻發生，成為中國企業迅速崛起的「成功之道」。僅以2023年為例，韓國檢方就處理了多起涉及中國企業的技術竊盜案。

中企「偷竊式競爭」 去年韓國檢方就處理多起

其中最引人注目的是三星OLED技術的竊盜案。這起案件中，三星的「準分子雷射回火」和「液態透明光學膠噴墨」兩項技術被洩露給中國企業，這些技術對於OLED面板的製造至關重要。更嚴重的是，這些商業機密的價值高達數百億韓元，使得三星在市場上蒙受巨大的損失。

此外，中國企業不僅通過間諜手段竊取技術，還通過收購等手段直接將韓國的技術公司納入囊中，進而將技術轉移到中國。京東方，這家在中共政府大力扶持下崛起的顯示器巨頭，正是透過收購韓國現代顯示技術公司海迪斯（HYDIS），將韓國的LCD技術轉移到中國，並隨後藉由破產清算，將這些技術徹底據為己有。這樣的行為，簡直就是光明正大的技術掠奪。

技術竊盜的影響並不限於顯示器領域。在電池技術方面，韓國企業也面臨著嚴峻的挑戰。今年初，韓國警方將多名涉嫌洩露電池技術的三星SDI和SK On前員工移送檢方，並揭露了蜂巢能源等中國公司在韓國設立研究所，進行技術竊取的詳細過程。這些竊取的技術涉及電動車電池，這個領域本來是韓國企業的優勢產業，但在中國企業的窮追猛打下，韓國的市場占有率已經下滑至25%左右，而中國企業則上升至48%，一舉成為全球電動車電池市場的霸主。

造船業也難逃厄運。根據韓國產業研究院的報告顯示，2023年中國在造船業的綜合競爭力已經超越韓國，成為全球第一。這一變化，再次強調了中國企業在技術竊取和低價競爭策略上的成功，而韓國只能眼睜睜看著自己昔日的榮耀被奪走。

從顯示器到電池、造船業 韓國霸業被偷

韓國失去OLED全球第一的消息，如同一記響亮的耳光，提醒著我們在全球市場競爭中的殘酷現實。技術竊盜和市場傾銷這兩大武器，已經成為中國企業迅速崛起的秘密武器。面對這樣的挑戰，韓國產業若不及時應對，未來恐將面臨更為嚴峻的局面。

從顯示器到電池、造船業，韓國產業的優勢逐漸被中國企業侵蝕。這場全球技術競爭的戰爭，才剛剛開始，韓國能否逆轉頹勢，再次奪回失去的市場地位？這將是未來幾年我們共同關注的焦點。無論結果如何，韓國產業都必須從此次教訓中吸取經驗，迎接下一輪更加激烈的全球競爭。

（作者從商）

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