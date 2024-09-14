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自由開講》中國式霸凌／談火星人布魯諾演唱會背後的「愛國」壓力！

2024/09/14 10:00

◎梅信鑫

火星人布魯諾本應只是感謝台灣歌迷的一個普通動作，卻因為「國旗」問題引發軒然大波。布魯諾原本的IG貼文附上中華民國國旗，這是最真誠的感謝，卻在小粉紅集體反應過度的壓力下被迫修改。這種對符號的敏感度，只能讓人嘆服小粉紅的言論審查速度之快，甚至超越中國政府。難道他們真以為，撤下一個國旗符號就能左右現實嗎？

火星人布魯諾本應只是感謝台灣歌迷的一個普通動作，卻因為「中華民國國旗」問題引發軒然大波。（法新社）火星人布魯諾本應只是感謝台灣歌迷的一個普通動作，卻因為「中華民國國旗」問題引發軒然大波。（法新社）

小粉紅的國界恐懼無所不在

布魯諾的這一舉動反映了國際藝人常在中華民國（台灣）與中華人民共和國（中國）之間被迫做出「政治正確」的選擇。由於小粉紅對台灣議題極為敏感，一旦國際名人涉及台灣主權，就會面臨輿論壓力。布魯諾為了避免影響中國市場而修改貼文，說明國際藝人面臨來自中國的強大審查壓力，但這舉動也揭示小粉紅強烈的民族主義和對台灣問題的過度敏感。小粉紅這種過度反應不僅損害了國際言論自由，也讓外界看到中國內部對國際事務的封閉與不容異議。

自由的國際舞台上獨裁不應插手

布魯諾火星人的貼文修改事件，實際上是自由社會與專制制度在全球舞台上的一次碰撞。小粉紅的「民族自尊」背後，揭示了中國控制言論的無所不在。每當有國際名人「不小心」說出台灣的名字，便會立即遭遇來自小粉紅的口誅筆伐，這已經成為一種控制言論自由的國際笑話。中國這種「戰狼」式的言論管制，只會讓國際社會更加堅信自由與民主的價值。

（作者為學生

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