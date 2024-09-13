自由開講》雞卵密密也有縫，柯文哲下條子百密一疏

◎葉昱呈

過去曾聽過一則笑話。

一名公務員跟同事說：「長官交辦我一項重大任務，但看起來有違法之虞」。

同事回他：「長官有下條子嗎？」（下條子：指長官對所屬有所指示或交辦時，下達命令的手諭）。

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他愣了一下說：「有，但長官的手諭是寫在自己的手掌心讓我看」。

京華城案為了申請20%的容積獎勵，承諾會捐800坪的土地給台北市政府並作為青年創業基地，但產發局公務員認為有違法疑慮而拖延，柯文哲於是下條子給產業局長，批示「怎麼做都行，快就好，公文往返，不如大家當面確認，已花了兩個月…」，以為神不知鬼不覺，卻被交辦的公務員影印相關資料自保。

圖為民眾黨主席、前台北市長柯文哲。（資料照）

按《公務人員保障法》第17條規定，公務人員對於長官監督範圍內所發之命令有服從義務，如認為該命令違法，應負報告之義務，該管長官如認其命令並未違法，而以「書面署名下達」時，公務人員即應服從，其因此所生之責任，「由該長官負責」。柯文哲既然以書面署名下達違法命令，自應承擔相關法律責任。

台灣有句俗諺說「雞卵密密也有縫」，意指事情總會有破綻，不可能天衣無縫，所謂百密總有一疏，若要人不知，除非己莫為。因此，台北市政府公務員手中掌握柯文哲交辦的白紙黑字證據，也成為北檢認定柯文哲明知都委會係以違法決議方式圖利京華城之「鐵證」。

（作者為公務員）

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