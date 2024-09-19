自由開講》蠟燭當糖吃，強國零食無極限！

◎梅信鑫

中國爆紅的「蠟瓶糖」近日出現在台灣的網購平台，吸引不少人因網紅效應趨之若鶩。然而，這款糖果並無明確標示成分，也未經過合法的進口許可程序，導致消費者的健康安全受到威脅。衛福部次長林靜儀表示，這類無標示的進口食品恐含重金屬或其他違法添加物，民眾購買後如發生問題，追責困難，呼籲消費者應提高警覺，避免購買來路不明的中國商品。

中國爆紅的「蠟瓶糖」近日出現在台灣的網購平台，吸引不少人因網紅效應趨之若鶩。（圖擷自網路）

中國食安標準掉漆，網紅推薦有隱患

「蠟瓶糖」的外層是蠟，內層聲稱是果醬或糖漿，但專家推測實際上可能是含有大量色素和香料的加工品，甚至使用工業蠟代替蜂蠟。即便在中國國內，也已經有媒體報導指出，這類產品屬於「三無產品」，即無生產日期、無廠家、無生產地址，安全隱患風險極高。消費者在面對這些來路不明的食品時，往往會因網紅效應而放鬆警惕，卻忽略了其潛藏的健康風險。

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杜絕中國「美食」幻象，支持台灣本土產品

中國利用網紅效應和浮誇的宣傳手法吸引不少消費者的眼球，但這些「新奇美食」往往隱藏著重大安全隱患。蠟瓶糖的流行，只是中國市場上三無產品泛濫的一個縮影，對台灣消費者而言，這樣的產品不僅難以追查來源，健康風險也難以預測。當台灣本地市場擁有如此多安全、健康的選擇時，為何還要追逐那些充滿未知風險的中國食品？消費者應該保持警惕，對進口食品，尤其是來自中國的三無產品，提高警覺，保護自己和家人的健康，避免成為這場虛幻盛宴的受害者。

（作者為政大政治系學生）

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