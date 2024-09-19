林修民 半導體看天下》為保存資料的USB隨身碟 千萬不可放保管箱

筆者之前在大學教書時，談到數位資料的保存方法，常提醒一個觀念，天下絕對沒有不會壞的儲存裝置，甚至越新的儲存裝置科技保存年限越短，如果以世界上曾經出現的數位儲存媒體為例，不考慮特殊案例，保存期限通常是磁帶（碟） > 光碟 > 固態電子（NAND Flash）也就是現在常見的隨身碟、SSD。

◎林修民

根據媒體報導，前台北市長柯文哲在銀行的保管箱中被檢調搜出USB接頭的物品。對於這個USB接頭的物品外界有很多解讀，USB接頭的資通訊產品有很多，存資料隨身碟只是其中一個，但外界千萬不要誤解某些傳言，存資料目的隨身碟放入銀行保管箱中絕對是一場大災難。

前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，被裁定羈押。據報導他在銀行的保管箱中被檢調搜出USB接頭的物品。（記者劉信德攝）

沒有絕對不會壞的儲存裝置

筆者之前在大學教書時，談到數位資料的保存方法，常提醒一個觀念，天下絕對沒有不會壞的儲存裝置，甚至越新的儲存裝置科技保存年限越短，如果以世界上曾經出現的數位儲存媒體為例，不考慮特殊案例，保存期限通常是磁帶（碟） > 光碟 > 固態電子（NAND Flash）也就是現在常見的隨身碟、SSD。

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所以為了保存資料把隨身碟放在銀行保管箱，無法達到資料一定會存在目的，更糟糕的是，保管箱是要收錢，隨身碟放自家的防潮箱放再久都不會花你一塊錢，但保管箱每天都跟你收錢，而且最糟糕的是隨著半導體技術的進步，你的隨身碟每天都還在貶值，故把隨身碟放在銀行保管箱不但達不到你絕對保存的目的，還每天都在消耗你的金錢。

上圖是2016 年IDEMA的 Roadmap，揭示了當時過去幾年ISSCC上面發表NAND儲存密度的文章。（作者提供）



上圖是2016 年IDEMA的 Roadmap，揭示了當時過去幾年ISSCC上面發表NAND儲存密度的文章，並以此推估未來10年NAND Flash將藉由3D V-NAND技術 – 也就是現在大家常在科技媒體看到那些製造商有新推出多少層的NAND – 單位密度的進步圖。

由該圖可知，NAND 儲存裝置密度進步幅度將會超越傳統的磁碟機，也就是SSD將會比傳統磁碟更快普及到個人電腦、甚至資料中心的硬碟，密度進步另一個讓消費者有感的就是大家在10年前看到64GB的隨身碟要價數千元，但現在一查卻只要數百元的原因。因此、把跌值這麼快的隨身碟放在銀行保管箱絕對是很糟的選擇。

如果在保管箱的USB裝置不是放資料的隨身碟那會是甚麼? 區塊鏈加密貨幣的冷錢包的確是一種可能，因為其作為半導體晶片的一種，對其內部可靠度做了非常嚴謹的處理，與一般其他USB接頭裝置不同，所以有些冷錢包號稱可以保存高達25年，這跟一般USB隨身碟是完全不同等級的保存期限。

備分重要資料的正確觀念

這世界上沒有永遠不會壞的數位保存裝置，如果您真的有數位資料如照片、影片等人生重要回憶資料要保存。筆者優先的建議是雲端，不管是Google, Apple，微軟等大廠都有推出雲端服務，雖然雲端真正落實的保存資料技術還是靠上述的磁碟或是NAND等，但他們都具有RAID（容錯陣列）或是異地備援的支援，可靠度還是遠大於自己保存。

那如果不想每天花錢放在雲端，筆者的建議是把您珍貴的資料多分散在不同的儲存媒體，例如多個外接磁碟機，或是燒錄的光碟片，每隔幾年再固定備分到新的上述媒體，如此資料消失的機會將會大幅降低。

（作者為科技專欄作家）

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