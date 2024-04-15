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自由開講》史哲回鍋高雄市副市長？需加強符合高雄人期待的文化發展方向

2024/04/15 11:16

◎黃花麗

離總統當選人賴清德上任僅剩一個月，內閣人事逐一公布，其中文化部長確定由知名作家李遠（小野）擔任。高雄公務界最近最HOT的話題，可能是史哲520卸任文化部長，會不會回鍋擔任副市長。畢竟他從去年1月28日轉任文化部長後，歷經1年3個月陳其邁都還沒補實，像是這一個缺就等著他回來一樣，但他真的是高雄人殷殷期待的副市長人選嗎？

史哲號稱點子王，在高雄服務多年，能力備受肯定，最為人津津樂道的當屬開創駁二藝術特區，戮力培育眾多藝術工作者，讓鹽埕從即將衰頹的小城區，開發成國內外遊客來高雄必訪的觀光大景點。他在任期間多次舉辦大型藝文活動，例如臺灣文博會、台灣設計展、台灣燈會等，都有驚豔話題，成功推動疫後復甦振興，促進城市觀光發展。高雄藝文欣欣向榮，可以說是史哲與市府員工（含家屬）們多年來用汗水、淚水，將高雄這個文化沙漠之城，澆灌成文化綠洲。

史哲號稱點子王，在高雄服務多年，能力備受肯定，最為人津津樂道的當屬開創駁二藝術特區，戮力培育眾多藝術工作者，讓鹽埕從即將衰頹的小城區，開發成國內外遊客來高雄必訪的觀光大景點。（資料照）

藝術源於生活，又高於生活，藝術摻入生活的期待，賦予其新的內涵，使我們更能滿足生活，可見藝術的重要。能由熟手回歸掌舵高雄文化藝術政策，雖然很好，但反思過往常見煙火式璀璨奪目活動，觀光式的網紅行銷，短期容易獲得掌聲，但長期能為高雄後代子孫留下什麼？或為高雄人提升多少藝文賞析能力？物質生活滿足之後，有辦法在這些「嘻嘻嘩嘩」的活動之下，再滿足精神生活需求嗎？

高雄現任副市長林欽榮監督工務與水利、羅達生主要在產業經濟面，兩人都是由公務底層做起，惟如果要監督文化、觀光體系局處，隔行如隔山，難免格格不入、強人所難。建議陳其邁在僅剩的兩年多任期，如非由史哲回鍋，不妨將有豐厚文化涵養的秘書長郭添貴升任副市長，專責協助文教、觀光、新聞等局處；或可對高雄文化、觀光領域有全新氣象，讓文化藝術帶給高雄人更深厚長遠影響。

至於廉頗老矣，尚能飯否？相信步入老年的史哲頭腦不退化，還有源源不絕、天馬行空、充沛的文化創意，也有無與倫比的行政經驗，回到高雄，也許可以擔任市府大型活動統籌、執行、諮詢顧問角色，深耕音樂、影視、展覽、表演產業，繼續為高雄藝文天空貢獻心力。

（作者為服務業）

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