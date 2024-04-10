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自由廣場》賴清德內閣出發 從中央贏回地方

2024/04/10 05:30

◎ 陳雨鑫

自由時報搶先揭露賴清德總統當選人的首任內閣名單，有別於前兩次民進黨在政黨輪替後，重返執政的局面，啟用非黨籍的唐飛及林全擔任行政院長，象徵意味濃厚。而二○二四是台灣民主史上第一次總統任滿後「交棒」成功，由同黨連續執政三次，因此安排具中間色彩，有跨派系特質的卓榮泰、鄭麗君出任首任正副閣揆，可說十分恰當。

民進黨在本屆國會未能過半，小輸國民黨二–四席（二席無黨親藍），因此找一個反對黨能接受的行政院長是時勢所趨，也是賴清德做為全民總統的宣示，以溝通取代交鋒，用合作取代對立，由戰鬥內閣轉變為協調性的內閣，是相當合理的安排。

卓榮泰歷經長扁之爭、長昌配，更以民進黨主席之姿主持蔡賴總統初選，調和鼎鼐的功力也為國人所共見。卓學經歷豐富，有政務能力及經驗，歷任行政院秘書長、總統府代秘書長、民進黨主席，在朝略小野略大的局面，定能在兼顧朝野對話之下，軟中帶硬地貫徹總統意志，是很理想的人選。

報載將出任副閣揆的鄭麗君，歷任立委、青輔會主委及文化部長，經歷相當完整，去年總統大選也代表賴清德領表，顯見其在賴心中的重要性。前民進黨主席林義雄千里苦行的運動中，鄭麗君也積極參與，展現對台灣這塊土地的熱愛，高知識、有溫度和熱忱的女性副閣揆，相信會讓國人耳目一新。

國發會主委龔明鑫據報載將轉任行政院秘書長，龔長期任政務官，是國家經濟的重量級人才。由卓鄭龔組成的鐵三角，不是戰鬥政府，卻展現民進黨中生代理性、科學的一面，以中庸之道治國，期許民進黨的執政能繼續獲人民肯定。

新的國安三長，除國安局長蔡明彥表現傑出獲肯定留任外，國安會秘書長顧立雄轉任國防部長，外交部長吳釗燮回任國安會秘書長，象徵賴清德將延續蔡英文的國防外交路線，堅守民主自由道路。顧立雄曾任不當黨產委員會主委、金管會主委，監督與除弊的能力可見一斑，這位未來的文人部長將扛起台灣建軍及國防體制改革的重要任務。

內政部長林右昌年輕肯打拚，受游錫堃院長栽培多年，更入主基隆市政府八年，有市政經驗，當過民進黨代理主席，行政經驗豐富，任黨秘書長必游刃有餘。潘孟安歷任立委、屏東縣長，與賴清德是長年戰友，革命情感深厚，兩人默契好到如釋迦拈花，迦葉微笑。潘孟安可說是政壇最了解賴清德的人之一，任府秘書長自可充分表達賴清德的意志。

媒體報導的名單只有一部分，尚有遺珠，但不會缺憾，除了林右昌、潘孟安之外，尚未曝光新位置的林佳龍、鄭文燦，以及高雄市長陳其邁，台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁，都是民進黨第三代堅實人才，世代與世代的傳承，是綠色執政永流不息，造福台灣的基礎。目前幾位重要中生代的角色安排相當彈性，也予二○二六很大的空間，令人期待能從中央贏回地方。

有目標有執行力的內閣，配合堅強的府及黨，他們的成功是台灣人民的共願，希望台灣風調雨順，國泰民安，一代傳一代，台灣才有好將來。

（作者是前行政院體委會副主委、前台中縣副縣長）

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