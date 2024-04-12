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自由廣場》文人任防長 人事更暢通

2024/04/12 05:30

◎ 陳埜

貴報載，準總統賴清德上任後，現任國安會秘書長顧立雄可望接任國防部長，成為我國第七位文職國防部長，而他也是「國防二法」實施後的第三位文人國防部長。

事實上，依據「國防法」第十二條規定，「國防部部長為文官職，掌理全國國防事務。」但過去多由退役將領擔任國防部長，雖無軍職身分，但本質仍然不脫軍人思維，因此在人事命令難以完全公正客觀，而高階軍官為求升官，依附其下，因而有所謂的「湯家軍」、「高家軍」等，未來一旦由文人出任國防部長，而且任期拉長，應能使軍隊人事升遷管道更為暢通。

另外，國防法第八條規定「總統統率全國陸海空軍，為三軍統帥，行使統帥權指揮軍隊，直接責成國防部部長，由部長命令參謀總長指揮執行之。」按理國防部長承總統之命處理國防事務，而軍隊指揮則由參謀總長為之，但現今的國防部長「包山包海」，部隊、營區或戰區內出狀況都詢問國防部長，參謀總長的實權完全被架空，參謀總長空有軍銜而已。

筆者認為，顧立雄雖非軍人出身，也沒有在國防部擔任過要職，但以其「律師」的性格，還有在不分區立委、不當黨產委員會主委、金管會主委，及國安會秘書長等職務歷練上都能洽如其分，相信未來一旦接掌國防部，必能讓死板守舊的國防部脫胎換骨、耳目一新。

（作者是退伍軍人）

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