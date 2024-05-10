自由開講》只為了300元人民幣 連江縣政府就把馬祖人出賣了

◎陳啟濃

連江縣政府替中共發給縣民已經儲值300元人民幣的交通卡，縣民到福州消費享有優惠。地方政府自願為中共的惠台政策效勞，連江縣政府的行為，已經嚴重違背公務人員對國家有忠誠效忠的義務。

中國福建省政府給予馬祖民眾已儲值三百元人民幣的「福馬同城通」交通卡，連江縣政府竟在官網配合中共代辦申請業務。 （圖擷取自連江縣長王忠銘臉書、北竿鄉公所官網）

連江縣112年度預算編了將近四十六億，如果分給馬祖的一萬三千二百人，平均每個人有三十五萬元。連江縣政府竟然只為了中共統戰用的區區300人民幣，就把所有的馬祖人出賣給中共，這是對馬祖人的侮辱，更是辜負了二千三百萬台灣人對國家的貢獻付出的辛勞。

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縣政府是公務單位，公務人員的服務信條已經明白規定要對國家忠誠效忠，這是公務人員最基本也是最重要的態度。現在卻由連江縣政府帶頭違法，縣長雖然是民選的，但是也要比照一般公務人員的服務規定。

至於縣府所屬公務人員，更應該奉公守法，不可愚昧的接受縣政府違法的指示，而做出侵害國家利益的行為。我國的主計人事政風是由中央體系一條鞭，政風單位應該要善盡對政府主管風紀督導的功能，中央監察院應該要對地方的公務人員發動彈劾。

地方自治的精神是讓地方政府針對屬地方性質，有能力可自行處理的事務，為了發揮行政效能，劃歸地方自行處理。並非是無限擴張到做出國家層級的行為，乃至於違背國家利益的行政作為。

（政治評論員）

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