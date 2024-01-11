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自由開講》剖析《華爾街日報》的社論〈為什麼台灣的選舉重要〉

2024/01/11 12:42

陳行

《華爾街日報》在一月九日的社論上，精闢的分析台灣這次總統大選的重要性。台灣海峽是世界地緣戰略的關注焦點，選舉的結果不僅影響台灣週遭的國家，也定調台灣對民主自由承諾的態度。文中提及兩岸關係已成為總統大選三黨激戰的議題。選民共同想要的是台灣的民主，所以三黨對兩岸關係處理的方式雖有不同，差異應該不大。結論是：不管誰當選，選民是團結支持民主的。

選舉本來就是民主的表徵，不管誰當選，都是落實民主。問題是，誰當選了總統、即決定了台灣未來是否會捍衛民主、永續自由。

台灣海峽是世界地緣戰略的關注焦點，選舉的結果不僅影響台灣週遭的國家，也定調台灣對民主自由承諾的態度。（本報合成）

依報導，侯市長堅稱國民黨沒有追求與中國統一，他是能維護台灣民主主權，又能增加雙邊貿易與投資的最佳候選人。習近平定調九二共識為一國兩制後，國民黨仍欣然擁抱九二共識。這不就是直接接受香港模式，怎可能維護台灣的主權？再則，馬英九政治親中、經濟依中的八年執政，不就是實踐侯市長現在的政治宣言嗎？結果呢？中國繼續打壓台灣，對準台灣的飛彈只有愈先進、愈有殺傷力。國民黨視若無睹，也甚少發言抗議。

依報導，柯市長自認自己的國家管理能力及兩岸交涉手腕，可以妥善解決兩岸關係。柯市長「自我膨脹、自我良好、自我矛盾」的本性又重現了。

柯主席高喊兩岸一家親，民主自由的台灣與專制極權的中國怎可能一家親？至於他的國家管理能力？先問問台北市民吧！他的施政滿意度是台北市民心中永遠的痛。

依報導，冒犯激怒中國，不會是民進黨賴清德的政策。他若當選，中國會加強文攻武嚇，因為台灣選民選擇了一位中國不支持的候選人當總統。《華爾街日報》認為海峽兩岸若起衝突，不會是起因於某候選人當選，而是北京無法容忍台灣蓬勃發展的民主。

為什麼中國不支持賴清德？因為民進黨的賴清德是台灣捍衛民主、永續自由的最佳候選人，這是北京最無法容忍的。

（作者為任敎北美的大學教授）

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