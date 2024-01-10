自由開講》印太辦公室暴露侯友宜對國政外行

陳永昌

出於對侯友宜陌生，日本媒體關切其當選後台日關係未來走向，侯友宜回應時拋出成立「印太願景辦公室」構想。 外交國防大政是總統專屬職權，美日兩國又是台灣最重要友邦，過去八年來台灣鑲嵌於「自由開放的印太戰略」架構下運作無礙，延續親美友日路線成為全民最大公約數，總統繼任者對此項重中之重自然有很大發揮空間，單獨切割相關業務徒增國安單位權責混淆，專案辦公室更是疊床架屋，侯友宜自曝其短對於國政運作外行。

回應日本媒體關切其當選後台日關係未來走向，侯友宜拋出成立「印太願景辦公室」構想。（本報資料照）

新北市是超過四百萬人口的全台第一大都市，綜觀侯友宜兩任八年副市長以及五年多來市長任期，完全沒有看到他善用這個舞台，積極展開城市外交，提升新北市國際能見度的同時，也幫助自己開拓視野與格局，為更上一層樓蓄積能量。

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相較之下，無論是擔任台南市長或行政院長期間，賴清德循序漸進涉入對外事務，提升與國際社會互動程度。日本台灣交流協會會長大橋光夫早在六年前就公開表示賴清德在日本知名度高、擁有許多粉絲；因為日本人覺得，對賴清德最熟悉，最讓人放心。

嘉南大圳之父八田與一就是串連台日兩國的羈絆。每年五月八日，烏山頭水庫都會舉辦八田與一追思紀念活動，賴清德在台南市長與行政院長八年任內從未缺席，並把官田區紀念園區前馬路命名為八田路。二○一七年四月，八田與一銅像遭統派人士惡意破壞，台南市政府短短不到一個月內馬上修護復原，透過對其家屬與故鄉日本金澤市各種細心溫馨安排彌補創傷，意外插曲並未帶來台日齟齬，反而更加鞏固賴清德知日派形象。

從早到晚忙碌的台南市長公務行程，賴清德盡可能抽空接待各式各樣日本訪問團，點點滴滴累積彼此熟悉程度，像是前首相安倍晉三胞弟岸信夫或自民黨前政調會長萩生田光一，還包括在台南舉辦演唱會的知名演歌手吉幾三都，賴清德用心經營日本從地方到中央厚實人脈，後來得以用至親摯友身份進入安倍家悼念，其來有自。

賴清德尤其深諳交人交心相處之道。三一一大地震後日光觀光業大受打擊，當時日光市長齋藤文夫二○一一年五月拜訪賴清德時提出市長訪問邀請，後來賴清德親自率領三百多人龐大訪問團回訪，支持當地觀光業，齋藤市長開玩笑說，外來市長賴清德比他在地市長還要受到歡迎。

國際局勢兇險難測，外交國防不容許遲疑出錯任何可能，更由不得新手掌舵者依賴專案辦公室慢慢熟悉上手。

（作者為企業專業經理人）

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