胡，怎麼說》投藍、白一票，就是投中共、投一個中國、投一黨專政一票！

一月十三日，若你決定投藍、白一票，就是投中共一票、投一黨專政一票、投台灣屬於一個中國一票、投台灣被中共統治一票!

無論你投藍、白的目的是什麼?想要用你手中神聖的一票教訓誰黨何人?若你是台派，你投票給藍、白，被教教訓最大的將是台灣、被教訓最大的將是你自己!若你是中華民國派，你票投藍、白，被你教訓到的將是中華民國的生機重損，你當然也重重教訓了自己!

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投票教訓自己其實事小，更重大的是，你投錯票，若發生逆轉選情的結果，那將會毀滅很多應該永久留存的東西，包括民主、自由的生活，多元、開放、容忍、前進的文化，還包括台灣的歷史、文化、文明、文學發展等等有價值的東西，都將在中國烏雲籠頂、中共一黨專政下，被摧殘的零落略盡...。香港近三年的遭遇，只是一面破鏡而已，中共祭出國安法，把一黨專政那一套搬到香港實施，

你若帶著教訓某人某黨的仇恨心投藍白一票，恐將因而成為終身遺憾，也可能因而成為千古罪人、遺臭百年...。

從選舉結果來看，若藍、白在總統大選、在國會選舉的得票率越高，顯示親中舔共勢力的氣焰更高張。你投給藍、白的每一票，都會被國際觀察分析計入親中舔共的一票。

若因你票投藍、白，使得綠營在總統、國會雙敗，藍白之一取得總統寶座、藍+白在國會過半，「終極統一」將是他們取得執政權位後，和中共合謀的大方向，中華民國被消失、台灣被中共併吞的危機，將在他們慶祝勝選時就出現。就國際觀察分析而言，藍、白的勝選，形同中共勝選，藍軍侯友宜或白軍柯文哲之一若當選總統，形同他們上頭的習近平當選，只是暫時透過藍或白代理管治台灣而已。

藍軍侯友宜大聲喊捍衛中華民國，你能相信嗎?同一個黨、同一批人或他們的父祖，那一個不曾天天大聲喊反攻復國、反共產、消滅共匪，還強迫所有台灣學生、青年一起喊，現在呢?國、共兩黨你儂我儂，同唱九二共識、一個中國，根本就是企圖先把中華民國打為「竊據台灣」的叛亂組織，再藉此把中華民國消滅掉!

白黨柯文哲能相信嗎?當年太陽花學運，至今尚不滿十年，但受益最大的柯文哲、黃國昌卻一起背叛了太陽花學運。太陽花學運核心理念，就是反對馬英九當年從經濟統合到政治統一、將台灣送中之路，服貿就是他端出來搞兩岸經濟統合的工具，所以成為反對的焦點。當年反對服貿也反對黑箱，因國民黨的半分鐘張慶忠即過關，凸顯程序不公不義，兩者分進合擊。現在、

胯上的柯文哲、胯下的黃國昌卻都改口，說是當年只反黑箱、不反服貿。歷史事實仍在，實彰彰明甚，他們為了政治投靠，都要反悔。你說，他們講的任何政策、保證、承諾...，能相信嗎?

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