胡，怎麼說》2024總統大選「非非之戰」-「非共」VS.「非綠」！

胡文輝

2024年總統大選，將是一場「非共」VS.「非綠」兩大聯盟對抗的總體戰！「非綠」贏了，就是中國贏了:「非共」贏了，就是台灣沒輸1

藍營正招兵買馬擴充為「非綠」聯盟。郭台銘訪美之前曾先會見朱立倫，5日提「前」返台急宣布投入藍營徵召提名之爭，和侯友宜競爭唯一代表權，從郭的談話，以及朱立倫近來的動作來看，藍營正籌組的「非綠」聯盟也浮上台面，未來無論誰披藍袍出戰，「非綠」聯盟將是藍軍兵團的主軸。

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郭台銘（左）訪美之前曾先會見朱立倫（右），5日提「前」返台急宣布投入藍營徵召提名之爭，和侯友宜競爭唯一代表權，從郭的談話，以及朱立倫近來的動作來看，藍營正籌組「非綠」聯盟也浮上台面！（資料照）

綠營也在擴大結盟為「非共」聯盟。以賴清德為核心的總統選戰部署早已展開，從國家前途論述、政策方向、治國大政方針選戰語言表述等等來看，廣納百川，結合所有守護台灣自由民主生活方式、不願台灣被中共專制政權統治的各方力量，以最大的交集，形成「非共」聯盟，將是綠軍兵團的主軸。

「非綠」聯盟口號，藍營要角已喊了出來，下架民進黨、討厭民進黨，已是藍營諸要角及政媒網粉信口而出的攻勢文宣。

下架、討厭等都是否定語詞，由此也可看出，非綠聯盟一定會用排山倒海的負面文宣，各種假帶真、真帶假、假中假的認知戰、訊息戰，都攻向民進黨政府及賴清德等。像物價上漲，非綠陣營政媒網就大肆炒作讓物價因預期心理漲更大，再馬上炒作人民都不能活了...。

「非共」聯盟，則是筆者觀察政壇動向綜合而暫定的名稱，未來也許賴清德陣營會有包容力更大、更廣、更好的口號。

「非共」聯盟包括台灣派、中華民國台灣派、中華民國派、不論我們的國名叫台灣、中華民國台灣、中華民國，都是一個主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬。只要不願接受中共統治、不接受台灣是中國（中國即中華人民共和國）一部分，都歸屬於「非共」聯盟。台獨派當然也應挺「非共」聯盟。

「非共聯盟」不仇中、不反中，但是，若中共發動侵略，企圖併吞台灣、消滅我們的國家時，這個聯盟的共識就是:無論是什麼派，大家都起而抗中、保台、衛國，堅定捍衛國家主權、堅決守護民主自由！抗共、拒共、非共，才能保住國民主權原則的民主憲政、維護台灣自由民主生活方式現狀的核心價值。

綠營方面，以賴清德為核心的總統選戰部署早已展開，從國家前途論述、政策方向、治國大政方針選戰語言表述等等來看，廣納百川，結合所有守護台灣自由民主生活方式、不願台灣被中共專制政權統治的各方力量，以最大的交集，形成「非共」聯盟，將是綠營的戰略主軸。（資料照）

「非綠」聯盟主要構成包括藍、白兩黨，新黨、統促黨等是當然成員。這個聯盟出發點就是要從民進黨手中奪權，目的也是奪權，奪權是選舉競爭的常態，但是，只為奪權而奪權、只為打倒民進黨而聯盟，它在核心價值該是「心」的地方，只剩一個「洞」，這個黑洞充斥權力慾、中國幻夢等，馬英九在中國講的那些親中舔共媚習言論，藍軍還加碼為馬背書，馬的言論其實頗能代表「非綠聯盟」的虛無價值觀及願景，將吞噬台灣價值的東西。

「非綠聯盟」主要還是藍白幾個要角的遊戲，朱、郭、侯、趙、韓、馬、柯等，「下架民進黨」是他們共同語言及共同利益，更是凝聚他們的強力膠，其實，人人各有盤算、各懷鬼胎，像郭見朱後搶先宣布角逐大位，郭朱聯手壓侯的意含，不言自明，並順便排除「郭柯配」。說白了，郭朱等要白軍加入非綠聯盟，卻不要柯文哲，因為郭侯配是他們最優先的選擇。

2024年總統大選的「非非之戰」─「非共聯盟」VS.「非綠聯盟」，雙方勢均力敵，勢必空前激戰，鹿死誰手，尚未可知。

台灣選舉很弔詭的是，有理念、有願景、有核心價值的相對美善一方，對上那三者都從缺的另一方，勝負常在兩可之間，大家就用手中的選票自求多福吧，2024年投錯票給錯誤的一方，一投錯即成千古恨，想回頭已失頭路！

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