民主之盾》用「中華民國憲法」借殼上市的「九二共識」

國民黨自我感覺良好的想要用「中華民國憲法」讓「九二共識」借殼上市，結果反而會使得中華民國憲法落入「九二共識化」、讓北京更加主動掌握話語權的風險；如此一來，不止「九二共識中華人民共和國化」、就連「中華民國憲法」也可能會被「中華人民共和國化」。

◎王智盛／中華亞太菁英交流協會

一場總統辯論會，讓「九二共識」與「中華民國憲法」的爭論成為2024年台灣總統大選最後關頭的藍綠引戰議題。民進黨總統候選人賴清德一段所謂的「中華民國（憲法）災難説」的口誤，捲起藍營自以為如同撿到機槍般的瘋狂掃射，但殊不知溯本正源，是因為國民黨總統候選人侯友宜自以為創新發明的「中華民國憲法的九二共識」，不只企圖混淆民眾對於「九二共識」的認知，更可能引發中華民國憲法「被九二共識化」的主權疑慮！

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民進黨總統候選人賴清德一段所謂的「中華民國（憲法）災難説」的口誤，捲起藍營自以為如同撿到機槍般的瘋狂掃射，但殊不知溯本正源，一切都是國民黨產出的政治騙局！（資料照）

已經翻過歷史一頁的「九二共識」竟又被國民黨翻回來！

眾所皆知，「九二共識」是馬政府時代的國民黨前國安會秘書長蘇起在2000年政黨輪替之前不負責任的自創名詞，企圖用來取代1992年海基海協兩會那場最終擱置爭議的香港會談。但過於簡化的「九二共識」，讓北京得以畫限「一中陷阱」，使得馬英九執政八年自陷於「兩岸一中」的喪失主權窘境而不自知、更讓中共國家主席習近平在2015年新加坡「馬習會」上當著馬英九和全世界鎂光燈的面直接宣示「九二共識」就是「一個中國原則的九二共識」，甚至進一步在2019年「習五點」中直接定義「九二共識」就是「一中原則、祖國統一、一國兩制」的三部曲。但令人訝異的是，歷經了2016、2020兩次總總統大選，台灣民眾兩次用比例懸殊的選票拒絕了支持「九二共識」的政黨、再加上近年來歷次民調都有超過七成以上的民眾反對「九二共識」，當大家都以為台灣社會早就已經「翻過九二共識的歷史一頁」的時候，國民黨竟然又在2024年的總統大選當中，再次高舉「九二共識」的神主牌。

國民黨想用「中華民國憲法」偷渡「九二共識」重新上市

與過去不同的是，侯友宜為了擺脫上述「九二共識」的一中緊箍咒，自以為是地創造出了「中華民國憲法的九二共識」，想要瞞天過海的用「憲法」來包裝「九二共識」。但明眼人都知道，這只是「九二共識」重新借殼上市的障眼法：

首先，最簡單也最直白的，中華民國憲法無論本文還是增修條文，別說完全沒有「九二共識」這四個字，就連1992年香港會談的歷史事實也沒有任何瓜葛，所謂「中華民國憲法的九二共識」從字面上就不知何云。

再者，「九二共識」向來是國民黨和北京協商互動的通關密語––用北京的詮釋就是「九二共識是兩岸互動的政治基礎」。如果真如同侯友宜或其他藍營人士所言「九二共識」等於「中華民國憲法」，那其實台灣大可不必再遮遮掩掩的用「九二共識」，而應該要開大門走大路的向對岸主張用「中華民國憲法」作為兩岸互動的政治基礎，豈不更能夠捍衛國家主權和尊嚴。

侯友宜為了擺脫上述「九二共識」的一中緊箍咒，自以為是地創造出了「中華民國憲法的九二共識」，想要瞞天過海的用「憲法」來包裝「九二共識」。（資料照）

再退一步說，其實蔡英文總統在2016年520就職演說時早已宣示：「依照中華民國憲法、兩岸關係人民條例處理兩岸事務」，即使到卸任前的元旦談話也仍然堅定這樣的立場。但眾所皆知，北京當局不僅在當時的第一時間以「未完成答卷」悍然拒絕蔡總統對等尊嚴的善意立場，也在其後的幾年間無所不用其極的阻絕兩岸交流互動、威脅台灣生存空間。換言之，北京過去八年早已明確拒絕民進黨政府依照「中華民國憲法」處理兩岸事務的立場，侯友宜及國民黨怎麼會有「中華民國憲法的九二共識」就可以為北京所接受的幻想呢？

「中華民國憲法九二共識化」正中北京下懷

原因很簡單，因為對北京來說，過去20餘年，早已做好掌握「九二共識」話語權的完全準備：從「馬習會」習近平向國際社會宣示「堅持以一個中國原則為核心的九二共識」、並納入後來中共領導人的政治報告對台重要綱領文件，到最後在2019年「習五點」集大成的「三位一體」（一中原則、九二共識、一國兩制），「九二共識」的定義早已牢牢地掌握在北京手上。國民黨自我感覺良好的想要用「中華民國憲法」讓「九二共識」借殼上市，結果反而會使得中華民國憲法落入「九二共識化」、讓北京更加主動掌握話語權的風險；如此一來，不止「九二共識中華人民共和國化」、就連「中華民國憲法」也可能會被「中華人民共和國化」。也無怪蔡英文總統語重心長地指出，「中華民國憲法不是風險，但是跟九二共識的連結才是風險」。想想，侯友宜與國民黨用「中華民國憲法」借殼上市的「九二共識」，對台灣主權豈不真的是「災難」？

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