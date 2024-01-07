自由開講》從侯友宜說「中華民國是我的媽媽」談起

◎洪昱睿

國民黨多日前舉辦元旦大造勢，黨總統候選人侯友宜喊出「中華民國是我的媽媽」，等一番激情卻無聊至極的表態。筆者聽聞，實在只能搖頭嘆息！為了召喚深藍族群選票，竟可歪曲事實到如此廉價的地步，真是「可憐哪」！

侯友宜的說法犯了幾個邏輯、事實與歷史錯誤：第一點 ，從已知的侯友宜生長背景，他應該是屬於所謂的「河洛本省族群」。他的祖先應該早在一九四五年前已世居於台灣嘉義，意即其本人的先祖，在中華民國建立時 ，是日本帝國臣民，並非中華民國國民。

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國民黨多日前舉辦元旦大造勢，黨總統候選人侯友宜喊出「中華民國是我的媽媽」，等一番激情卻無聊至極的表態。（資料照）

第二點，講話要根據事實，現在台灣並非國民黨抹黑、隨便聲稱的「兵凶戰危」、「民不聊生」的痛苦而荒唐的生活景象。的因此侯友宜不用演的那麼矯情、壯烈，侯的真正母親只有在家裡生育他、撫養他長大的那一位偉大的親生母親，不必無限上綱到國家層次！如果戰爭來了，侯先安頓好自己老母親的安全，再迎頭對付中國侵略者，屬人之常情，相信沒有人會譴責他的。

第三點，其實要講得好像熱血沸騰、充滿可以為國捐軀的情懷，再怎麼說也應該講「台灣是我的媽媽」才對！因為除了孕育你個人的親生母親，培養你一路從警，並高昇到警政署長與新北市長，現在還能夠代表國民黨參選總統的，是「台灣」，而不是「中華民國」。

第四點，侯友宜的「中華民國是母親」說，嚴重歪曲了歷史事實。因為點破了說，現在即便綠營是用「中華民國」這塊錯假招牌來「借殼上市」，但好歹加上了「台灣」兩字，成為了添加新意的「中華民國台灣」。而藍營與白營，卻也想拿香跟拜，但卻墨守成規的，拿著這塊類似「招魂幡」一般的「中華民國」招牌來行招搖撞騙之實！

（語文工作者）

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