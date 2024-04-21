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自由開講》我對砂卡礑溪的弔念 臺灣國家公園 Parks Taiwan 太魯閣國家公園

2024/04/21 11:48

◎許釗滂

在太魯閣國家公園中，清澈的沙卡礑溪谷如同一幅天然的畫作，展現出大自然的神奇與壯麗。在這片美麗的景色中，大理石頭如同守護者般靜靜地矗立在溪谷中，每一顆石頭都承載著數百年的歷史，經過溪水的沖刷，它們的紋路如同大自然賦予的印記，述說著自己的生命故事。

（攝于太魯閣國家公園，砂卡礑溪。許釗滂作品）

（攝于太魯閣國家公園，砂卡礑溪。許釗滂作品）

然而，就在2024年4月3日的清晨，花蓮地震的來臨猝不及防。在那個令人震驚的時刻，大地劇烈地搖晃，山崖崩塌，土石覆蓋著周遭的一切。太魯閣國家公園的美景，似乎瞬間蒙上了一層灰霾，一片不見天日的黑暗籠罩著這片本應是自然寧靜的土地。

（攝于太魯閣國家公園，砂卡礑溪。許釗滂作品）

（攝于太魯閣國家公園，砂卡礑溪。許釗滂作品）

這場突如其來的災難，不僅讓人們感到震驚和悲傷，更讓我們意識到自然的脆弱與無常。曾經生機勃勃的溪流，現在成了一片狼籍；曾經堅固穩定的大理石，現在被震得支離破碎。在這片美麗的大自然中，我們不再感受到和諧與寧靜，取而代之的是災難帶來的悲傷和混亂。

然而，儘管遭受了這場災難的襲擊，我們不應放棄對美好的追求和對自然的敬畏。或許這是大自然提醒我們的一次警示，提醒我們要更加珍惜這片美麗的土地，更加關愛我們的地球家園。

（攝于太魯閣國家公園，砂卡礑溪。許釗滂作品）

（作者為攝影家）

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