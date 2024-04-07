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自由廣場》傅崐萁家的禮盒山

2024/04/07 05:30

◎ 木鐸

花蓮遭遇7.2級強震，國民黨立院總召傅崐萁將其家中災情跟社會大眾分享。影片顯示家中禮盒發生土石流，從客廳到走道都是滿滿的禮盒，散落一地各式各樣禮盒，包括，藍標約翰走路、高級威士卡、洋酒及茅臺酒禮盒、茶葉、愛玉等各類禮盒，網友看得目瞪口呆。傅崑萁發現名菸名酒與高貴禮盒引發社會不良觀感後，立刻刪文。

傅崐萁的刪文給人「此地無銀三百兩」的遐想，也讓我想起中國陝西省安監局長楊達才的名錶故事。

當年陝西省發生甲醇油罐車與雙層長途客車相撞，導致36人慘死的大車禍。本於職責，安監局長楊達才到現場勘災，但記者拍到的照片卻顯示楊達才滿臉笑容，且手上還戴著一支名錶。時地不宜的笑容及明顯與收入不符的名錶，給楊達才帶來了災難。

微笑無罪，只是觀感不佳，但名錶引來調查，偵辦人員順藤摸瓜，查出楊達才竟有82支名錶，且有相關的貪汙受賄證據。最終，楊達才因「受賄、巨額財產來源不明罪」而被判刑14年。楊達才的故事驗證了諷刺中國官場貪腐現象的順口溜，「工資基本不動，老婆基本不用，煙酒基本靠送，住房基本靠貢」。（筆者注，1979年鄧小平提出《堅持四項基本原則》，簡稱四個基本，這則順口溜就是KUSO所謂四個基本的作品）。

傅崐萁夫婦從事公職多年，財力雄厚，名菸名酒高貴禮盒掉落滿地，諒必不致有「明顯與收入不符」的違和，頂多只是像楊達才的微笑一樣，觀感不佳而已。建議國民黨立院黨團總召傅崐萁，最好還是把文章及影片重新貼回去，一來，藉以警示國人，天災來時，眾生平等。二來，才不會讓升斗小民徒增「此地無銀三百兩」的疑心。

（作者從商）

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