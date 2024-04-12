晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》都更無效率/蔣萬安應速清查違建

2024/04/12 05:30

◎ 茗言

四三強震後，台北市長蔣萬安宣布台北市進入「大都更時代」。然而看看「基泰大直」建案去年九月因施工不慎，導致鄰房塌陷，北市府啟動強制都更，紙上談兵程序繁複冗長之餘，目前市政府居中的協商尚且無法達到一坪換一坪的基本要求，令居民怨聲載道。

事實上，現階段對於都更「積極面」的容積率獎勵以及「消極面」的釘子戶處置，北市府目前可謂「既拿不出胡蘿蔔也拿不出棒子」，也不敢對市民承諾訂定執行KPI，所謂「大都更時代」只稱得上是「口惠而實不至」畫政治大餅。

北市府若要實事求是面對震災威脅，應優先清查目前放眼望去滿滿的頂樓加蓋違建之安全性。因這些違建當初並未納入建築結構設計，屬額外負擔，施工品質亦無任何把關機制。且目前頂樓違建自民國八十四年後啟動列管有案者已高達數以萬計，處於暫緩拆除狀態，迄今又經歷近三十年，成為公安不定時炸彈。

建議可透過空拍機等不擾民又能有效蒐證之方式，進行對頂樓違建進行全面性清查，如經查證有安全疑慮或違法增建者，即應排入拆除期程，防微杜漸於地震、颱風、甚至火災等意外。相信只要能拿出總統大選時在野陣營對賴清德萬里老家的檢證精神，必能有效清除都市毒瘤，還給市民更安全的居住空間。

（作者是台北市民，法學碩士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書