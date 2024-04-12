自由廣場》都更無效率/蔣萬安應速清查違建

◎ 茗言

四三強震後，台北市長蔣萬安宣布台北市進入「大都更時代」。然而看看「基泰大直」建案去年九月因施工不慎，導致鄰房塌陷，北市府啟動強制都更，紙上談兵程序繁複冗長之餘，目前市政府居中的協商尚且無法達到一坪換一坪的基本要求，令居民怨聲載道。

事實上，現階段對於都更「積極面」的容積率獎勵以及「消極面」的釘子戶處置，北市府目前可謂「既拿不出胡蘿蔔也拿不出棒子」，也不敢對市民承諾訂定執行KPI，所謂「大都更時代」只稱得上是「口惠而實不至」畫政治大餅。

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北市府若要實事求是面對震災威脅，應優先清查目前放眼望去滿滿的頂樓加蓋違建之安全性。因這些違建當初並未納入建築結構設計，屬額外負擔，施工品質亦無任何把關機制。且目前頂樓違建自民國八十四年後啟動列管有案者已高達數以萬計，處於暫緩拆除狀態，迄今又經歷近三十年，成為公安不定時炸彈。

建議可透過空拍機等不擾民又能有效蒐證之方式，進行對頂樓違建進行全面性清查，如經查證有安全疑慮或違法增建者，即應排入拆除期程，防微杜漸於地震、颱風、甚至火災等意外。相信只要能拿出總統大選時在野陣營對賴清德萬里老家的檢證精神，必能有效清除都市毒瘤，還給市民更安全的居住空間。

（作者是台北市民，法學碩士）

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