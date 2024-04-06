自由廣場》地震揭露光明與黑暗

◎ 杜信龍

四月三日的花蓮大地震再次揭露核能安全的脆弱性，核一廠因燃池已滿，加上室外乾貯設施在新北市卡關，地震因素導致3500公升核廢水外流。相對地，台灣的電力供應卻保持穩定，印證了前瞻計畫的儲能系統和風光發電的彈性。震災以來，全國經濟、股市幾乎不受影響，整體電力更沒有中斷，令人刮目。

然而，國民黨提出的「預算法第八十四條條文修正草案」卻引發了大家的擔憂。這一修正案限制了政府在國家面臨危機時動用預算的能力，此法若通過，政府一旦遭逢戰爭、重大災變，將無力迅速應對支付。

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這樣的法案背後，是否心存政治操作？若發生戰爭、核災或更大規模地震災害，將使政府無力有效應對，後果不堪設想，傷害的全體國人和你我。國民黨與民眾黨聯手推動此法案，引人訾議，是否只為政治私利，而寧置台灣於危險之中？此舉如同刪除國防預算手法，只會使台灣更脆弱而非更堅韌。

這場地震也揭示了一些事實，蔡政府在能源政策上的努力和台灣能源安全的進步是不可否認的。這次地震證明了台灣能夠保持穩定的能源供應，這是蔡政府的政績。同時，地震也揭露了藍白在野黨的政治狼心，讓更多國人驚駭，我們竟有如此不堪的在野黨。

（作者是科技公司工程師）

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