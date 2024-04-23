自由開講》從哈佛到世界：共同譴責中共侵犯人權的呼聲

◎茜茜

20日中國駐美大使謝鋒於哈佛大學演講，然而他所代表的中共政權其行為卻激起了臺裔學生和藏人學生的憤怒，抗議學生視謝鋒為中共迫害政權的代表，代表了中共近年來對少數民族和民主自由的侵害，此次抗議不僅是對中共政權的反對，更是對全球人權議題的一次警示，本文將探討中共對人權迫害之政策。

中國駐美國大使謝（右））20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演說，遭到台灣和西藏學生4度抗議。左為擔任「抵抗中共學生聯盟」共同主席的台裔美籍學生吳亭樺。（報社合成／路透社，抵抗中共學生聯盟提供）

中共對少數民族的殘暴

抗議者們之所以站出來，是因為他們對中共對待西藏、新疆等地區少數民族的不人道行為感到憤怒；長期以來，中共政府實施了對少數民族的種族滅絕政策，強行實施文化同化，限制言論自由，並將大量抗議人士關押於集中營進行勞動教育改造，這些行為嚴重違反了人權的基本原則，引起了全球人權組織的關注與譴責。

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中共對民主自由的剝奪

除了對少數民族的侵害外，中共政權還對香港民主自由進行了嚴重的剝奪；2019年的反送中運動是香港人民對民主自由的追求，然而中共政府以暴力手段鎮壓了這場運動，並實施了國安法，使香港的自治與言論自由受到了嚴重侵犯，這種行為不僅違反了《中英聯合聲明》的承諾，也違背了國際社會對民主自由的共識。

中共對臺灣的威脅

除了對少數民族和香港的侵犯外，中共政權還對臺灣進行了長期的武力威脅，中共政府不僅在國際舞臺上對臺灣進行了一系列的打壓行動，還不斷加強了對臺灣的軍事威脅，並嚴重干涉了臺灣的內政，這種威脅不僅危害了兩岸的安全與穩定，也破壞了整個亞太地區的和平與安全。

國際社會的警示與呼籲

面對中共政權的種種行為，國際社會應加強對中共的譴責，並採取有效的行動制止其侵犯人權的行為，各國政府應該共同努力，通過制裁和國際壓力，迫使中共政權改變其侵略性的行為，保護少數民族的權利，維護民主自由的價值，並捍衛國際社會的和平與穩定；此次哈佛大學的抗議，不僅僅是一個事件的結束，更是一個全球人權議題的開始，也是一個警示，提醒著我們不能對中共政權的侵略行為視而不見，我們應該共同努力，共同捍衛人權和民主自由的價值。

（作者為研究生）

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