自由開講》中國電玩將成為新生代「反共基地」？！

◎儀安

中國國產電玩遊戲「猛獸派對」日前才正式上線，但根據相關報導所述，中國網路新生代有組織的在直播間發表「斬首獨裁國賊習近平」等「辱包（習包子）」反共言論，此舉一出令中國政府頗為緊張，隨後立即採取因應措施，但相關影片已被散播至海外社群媒體。

中國國產電玩遊戲「猛獸派對」近日才正式上線，但中國網路新生代有組織地在直播間發表「斬首獨裁國賊習近平」等「辱包（習包子）」和反共言論，令當局大為緊張。（擷取自網路）

近年，中國全網開始實施實名制後，能說的話越來越少，能說話的人也越來越少，所以形成全中國上下都長者同一條舌頭的現象。然而針對不翻牆的老百姓而言，已然落入中國的言論管控範圍內，此舉使得他們無法接受多元世界，更是無法有效的攝取外界新知，「實名制」冥冥之中成為了無形的「集中營」。

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中國境內熟悉的網路社交平臺：微博、微信、豆瓣、知乎、抖音及小紅書等等，無一不是實名制使用，連同瀏覽消息、查看評論等功能，都必須登錄後才能正常進行，登錄帳號必須綁定電話號碼，官方通過電話號碼，就能實現實名制，掌握網民個人資料，同時也能監視網友上網的動向和目的。中國對言論自由的侵害是一個完整並有計劃的系統，從學生時期對學生的思想管控，社會中對媒體、記者洗腦培訓，還有網路實名制的監督如同一個銅墻鐵壁，網住中國人應有的思維。

據筆者觀察，雖然近年中國的網路審查、言論管控愈發嚴重，但境內人民卻也並非默不作聲，在不為人知的角落，仍舊有為了爭取一絲自由而默默的組織、計畫；顯然在中國的網域內使用其平臺根本無法達到反共效果，但透過外網知名電玩組織反共就絕對能夠達成其效力，中國管制不了的，基本任誰也無法組織，從「動物森友會的虛擬反送中」到現今「猛獸派對的斬首獨裁國賊習近平」等，無一不是中國無法控制的，中國式的言論管控終將因此而逐漸消散，成為虛有其表的空殼法規。

（淡江大學戰略事務研究所助理）

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