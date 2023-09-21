自由開講》中國減持美國國債的揭示

◎康駿銘

根據美國財政部的最新數據顯示，中國近月來不斷減持美國國債，現時的持有規模已創下14年來的新低，至8218億美元。儘管如此，中國仍然是第二大美債海外持有國，第一位是日本，第三位則是英國。經歷美中貿易戰、全球疫情肆虐，對作為世界工廠的中國而言已造成一定的傷害，經濟對外仍有高度依賴性，但中國踐踏人權與自由、破壞國際秩序、戰狼外交、在全世界進行滲透等惡行，最終加上中國自己藥石亂投的鐵腕防疫政策，出口大減、外資撤出，成為了真正壓垮駱駝的最後一根稻草。

根據美國財政部的最新數據顯示，中國近月來不斷減持美國國債，現時的持有規模已創下14年來的新低，至8218億美元。（路透社）

目前中國工廠、辦公大樓人去樓空、失業率飆升、市場消費萎縮，加上房市泡沫爆破，隨時延燒銀行體系。市場對中國經濟信心大失，人民幣不斷貶值，中國減持美債相信是為了阻止貨幣貶值，但美國國債本身卻同時是人民幣的重要價值基礎，以目前中國外匯收益大減的狀況，外匯儲備也將有減無增，出售美債可謂是挖東牆補西牆的做法，最終將埋下更大的經濟未爆彈，也反映中國對經濟危機束手無策，應遠離任何與中國相關的投資，減低受波及的風險。

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與此同時，歐盟正在對充斥全球市場的便宜中國電動車展開調查。隨著2050年「淨零碳排」目標漸近，歐盟正積極推動電動車和再生能源，預測電動車將是汽車市場的未來趨勢。而中國很有可能憑著電動車、電池、金屬材料的一條龍產業鏈及價格優勢壟斷市場，將對歐盟，特別是德國的汽車工業造成嚴重打擊，中國的電動車甚至已威脅到龍頭特斯拉，以及如豐田等其他傳統汽大廠，相信歐盟將會為保護歐洲汽車製造產業鏈，對中國啟動新一輪的貿易戰。當然，除了經濟原因，也有一部份是因為中國電動車有成為國安漏洞、包括監聽、盜攝等的風險。如此一來，中國力求成為全球最大汽車出口國的美夢也將隨之幻滅，難以成為中國經濟的續命藥。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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