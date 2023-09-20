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自由開講》丹麥前外交官提醒世界守護台灣

2023/09/20 11:54

◎陳啟濃

丹麥前外交官普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）曾經在全球三個權力中心：華盛頓、北京和布魯塞爾工作過，所以他最有資格評論美國和中國的差異。最近他出了一本書《為台灣而奮鬥》，分析台灣面臨中國武力威脅下，台灣人應該要選擇的正確道路。

丹麥前外交官普萊斯納近日出了一本書《為台灣而奮鬥》，分析台灣面臨中國武力威脅下，台灣人應該要選擇的正確道路。（翻攝Jonas Parello-Plesner 推特）

這本書對台灣「親中」、「媚共」的政黨與政治人物，如同暮鼓晨鐘。遙遠的天邊海外的丹麥人都能有這樣的真知灼見，台灣人豈可繼續內耗，而不知團結自強。

普萊斯納藉此書提出三個理由告訴丹麥人：台海衝突將對丹麥人生活產生重大影響，若台灣被中共接管，將導致世界更不自由。這一番話等同是對台灣那些提出「疑美論」主張的親中政黨給予徹底的否定，因為台灣不是美國的棋子，台灣是世界應該共同守護的國家。美國是世界自由民主國家陣營的領頭羊，對於台灣的付出與關心，不僅是為了維護美國利益，更是為了維持世界民主國家人民的自由與幸福生活。

他分別從技術、軍事與價值觀分析，指出台灣在世界地位很重要的原因。這三大面向都會牽動世界的局勢發展，而且會相互影響。台灣不僅是世界重大技術產品的輸出國，不容生產技術受到破壞與剽竊，台海戰爭必然會導致美國出兵，而可能引發美中進行核武競爭，造成不可收拾的後果。

正因台灣已經是進步的民主國家，並且對世界的自由民主具有正面的貢獻，如果中共接管台灣，將會導致民主倒退，極權抬頭的世界局面。

這本書可以成為台灣面對中共的統戰，作為最佳反擊力量的理念引導，因為台灣前途除了台灣人有權力決定，台灣的重要性吸引世界民主力量，不僅可以粉碎中共提出的政治上的一國兩制、文化上的溫情喊話。更會因國際社會對台灣更多的關注與認同，形成更大的嚇阻力量，打消中共武力犯台的動機。

（文字工作者）

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