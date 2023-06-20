自由開講》布林肯北京之行的警訊

◎康駿銘

美國國務卿布林肯訪問中國，一如預期的對美中關係毫無帶來任何實質進展。美中雙方在分歧的議題上，包括貿易戰、台海及南海問題，香港、維吾爾人權狀況等，本來就沒有什麼互相讓步的空間，美國也早已表明對挺台、維護人權立場不變。而更重要的，是如同筆者在上一篇投書所指，布林肯此行主要是為了維持與中國方面的溝通，以避免因誤解、誤判而造成一發不可收拾的軍事衝突局面，但中國卻拒絕這項恢復軍方對話機制的協商，換言之也表達了中國執意要繼續各種危險的軍事動作，恐怕將為台海及全球局勢帶來更大的不穩定性。

不僅如此，中國在這次的訪問行程中，甚至已清楚表達了拒絕與美國緩和關係的態度。布林肯抵達中國時，中方無派出級別相應的官員，而是僅以北美司司長迎接，並不符合正常的外交禮節，更像是對布林肯二月時因間諜氣球事件而取消訪問行程的一種幼稚行為。而雖然布林肯最終有與習近平會面，但雙方的會談時間僅為短短的35分鐘，扣除翻譯所需的時間等等，這種會面根本不可能解決積壓多年、而且如此多方面的分歧，只是毫無意義的敷衍了事而已，更遑論是為美中元首會面鋪路。這次的會面已經表示美中之間不止是最低點，甚至還有可能走上加速之路。

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雖然布林肯（左）最終有與習近平（右）會面，但雙方的會談時間僅為短短的35分鐘，扣除翻譯所需的時間等等，這種會面根本不可能解決積壓多年、而且如此多方面的分歧，只是毫無意義的敷衍了事而已，更遑論是為美中元首會面鋪路。（法新社）

而在布林肯訪問北京的同時，中國總理李強也正在出訪德國，將出席中德經濟技術合作論壇和中德企業家圓桌會，並與德國中商界代表會談，明顯是仍然希望拉攏歐洲企圖挽救中國正在崩潰的經濟。然而，德國才在日前發佈了德國史上首份國家安全戰略報告，烏俄戰爭警醒了德國在國家安全上的問題，特別是能源、原物料等對貿易伙伴的依賴性有可能危及國安，並多次直接點名中國破壞現有國際秩序、越來越具侵略性、利用經濟實力達成政治目的等，更將中國列為系統性的競爭對手，加上中國明顯支持俄羅斯發動不義之戰的態度，中國企圖拉攏歐洲將只會是徒勞無功。而且，布林肯在結束訪問中國行程後，將前往倫敦參與烏克蘭復興會議（Ukraine Recovery Conference），相信美國將會與英國等盟友也會表明習近平的態度。總括而言，筆者認為這次布林肯的訪中行程的結果，對世界局勢而言絕對是警訊而非契機。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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