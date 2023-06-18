自由開講》布林肯訪中的背後用意

◎康駿銘

美國國務卿布林肯（Blinken）出訪北京，是自2021年拜登上任以來，美國出訪中國的最高級別官員。原訂二月進行的出訪，因中國間諜氣球事件而取消，但中國方面的挑釁並未有停止，包括在南海上空的戰機以及台海軍艦的危險操作，還有等同於入侵美國門戶的古巴間諜基地、向美國走私毒品芬太尼（Fentanyl）、在美國設立海外公安局等，更重要的是中國國防部長李尚福，在日前新加坡舉行的香格里拉對話之上拒絕與美方會面，鑑於中國在烏俄戰爭中明顯支持俄羅斯的不義之戰、以及長久以來對台的惡意侵擾等，布林肯此行並非如親中媒體所指的「示好」、「有求於中國」，而是為了避免誤判、誤解，從而盡最大可能地避免戰爭。

美國國務卿布林肯（Blinken）出訪北京，是自2021年拜登上任以來，美國出訪中國的最高級別官員。（彭博）

雖然美國某程度上仍對中國的出口有一定的依賴，而中國多年來經營的世界工廠，無可否認在短期內確實仍存有一定的優勢和地位，但中國的極權體制及不斷破壞以規則為本（rule-based）的國際體系，其實正在快速地孤立自己，也令全球一體化的道路難以走下去，世界開始走向如冷戰時代般，以價值觀和意識形態分壘的新局面，若中國仍以破壞規則方式行事，中國的位置逐漸被取代也相信只是時間問題。反之，對中國而言，美國的出口市場以及糧食供應也相當重要，尤其對現在的中國而言，各省地方財政陸續陷入危機、青年失業率攀升、資金及企業也不斷流出，而且如半導及人工智能等先進技術的發展，都仍然依賴著外國的技術、人才和設備。加上中國人口結構在長年的一胎政策及中國人傳統重男輕女的觀念下難以維持中國所謂的「人口紅利」，種種因素皆令中國未來難以保持其競爭力。

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美中雙方的談判籌碼其實可謂高下立見。不過，中國始終仍是世界上舉足輕重的國家之一，全球性的問題如氣候、環境保護、核子安全等，都還是需要中國的共同討論與配合，美國訪中的行程雖然不會有什麼實質進展，但美國仍然希望保持與中國的溝通，要避免擁核大國之間的軍事衝突可能、防範第三次世界大戰，不僅是符合美國一般民眾期望的行為，更是真正泱泱大國應有的風範。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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