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自由開講》龍應台是耍天真還是出賣朋友？自我默許台灣應該回歸中國情懷？！

2023/04/21 11:42

張天泰

台灣文化部前部長、作家龍應台日前在《紐約時報》刊登專文，指出，「在台灣，朋友間開始反目」（In Taiwan, Friends Are Starting to Turn Against Each Other）為題，內文大意為台海緊張關係升溫，台灣面對可能的戰火，已是社會大眾關心的話題，而台灣社會已普遍出現對立和相互指責的問題現象，並對台灣造成分裂傷害，且透過其文學藝術的文字功力，使用敘說隱喻點出，在極權中共對台不斷加大的軍事威脅和挑釁的陰影下，真實說出第一線老百姓害怕子女上戰場，對於戰爭恐懼害怕的心態，也在文中透過在地蓮霧果農陳述，表達其嚮往一個富強繁榮的中國，提及南部棗農受惠ECFA協議免關稅優待，讓農林漁牧產品大量出口中國的想像，此文一出，已有論者批評龍的文筆好，但邏輯差，龍是要台灣吞下一國兩制的投降主義者，但筆者認為龍除文字藝術的價值高於其他僵硬的評論文，且龍應台刊載紐時文章為散文形式的政治評論文，為用文學之鏡的敘說方法，映照出部分台灣民眾的憂慮擔心，說出不同的聲音，也能引起台灣各界對此議題的多元討論和再次思辨，並提供政策決策者參考。

然而，龍應台字裡行間明顯暗示台灣領土屬於中國的一部分，認為台灣應該回歸中國的情懷，但筆者認為龍應台認定的中國已非極權中共統治的中國，正當龍應台專文在紐約時報刊登的同時，台灣的八旗文化總編輯富察延賀（李延賀）3月赴中國探親後，在上海遭到中國警方拘捕，只因八旗出版過洩露中共滲透手法的《紅色滲透》等中國「禁書」，與中共意識形態相左，遭到報復清算，而龍應台自己所有作品也遭中國列禁書，可見極權中共政治意識形態的嚴控方式，已不擇手段，無所不用其極，龍也知政府存在的根本前提是保障個人的自由，但現在的中國是放任極權中共，用危害國家安全、顛覆國家政權、尋釁滋事等罪名任意侵犯人民自由和人身安全，極權中共任意定罪支持香港民主人權的反送中運動人士，入罪保護台灣民主自由發展的政治人物，例如吳釗燮、蘇貞昌、游錫堃、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、林飛帆、王定宇和陳椒華、香港民主自決派的黃之鋒、前香港立法會議員羅冠聰，重視新聞自由的蘋果日報創辦人黎智英，用作品支持自由人權的創作者林夕等，難以避免中共那一雙國家暴力的骯髒手。

龍應台難道忘了自己所有作品，也遭中國列為禁書嗎？！（資料照）

極權中共正以各種形式的暴力迫害1162萬人的維吾爾族人、打壓西藏350.6萬人、侵犯台灣2357萬人參加國際組織的人權，而在台流亡藏人札西慈仁曾表示：「活在中共統治下的所有人，都沒有人權。過去70年，西藏人不能講自己的語言、上司被殺、寺廟被拆、達賴喇嘛及8萬個藏人超過半世紀無法回家。」，龍應台認定的中國已非極權中共統治的中國，此次龍甚至提出天真看法，認為與中共和解可能比戰爭更可取，但關鍵是中共要對台灣入侵，非台灣要入侵中國，建議龍應重新配一副眼鏡，看清楚中共的野蠻真面目，中共只迷信暴力報復不信龍應台請用文明說服我那套！在台灣朋友間開始反目的問題根源是，因為中共要侵害台灣的和平！  

（政治工作者、教育博士）

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