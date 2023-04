自由開講》龍應台是耍天真還是出賣朋友？自我默許台灣應該回歸中國情懷？！

◎張天泰

台灣文化部前部長、作家龍應台日前在《紐約時報》刊登專文,指出,「在台灣,朋友間開始反目」(In Taiwan, Friends Are Starting to Turn Against Each Other)為題,內文大意為台海緊張關係升溫,台灣面對可能的戰火,已是社會大眾關心的話題,而台灣社會已普遍出現對立和相互指責的問題現象,並對台灣造成分裂傷害,且透過其文學藝術的文字功力,使用敘說隱喻點出,在極權中共對台不斷加大的軍事威脅和挑釁的陰影下,真實說出第一線老百姓害怕子女上戰場,對於戰爭恐懼害怕的心態,也在文中透過在地蓮霧果農陳述,表達其嚮往一個富強繁榮的中國,提及南部棗農受惠ECFA協議免關稅優待,讓農林漁牧產品大量出口中國的想像,此文一出,已有論者批評龍的文筆好,但邏輯差,龍是要台灣吞下一國兩制的投降主義者,但筆者認為龍除文字藝術的價值高於其他僵硬的評論文,且龍應台刊載紐時文章為散文形式的政治評論文,為用文學之鏡的敘說方法,映照出部分台灣民眾的憂慮擔心,說出不同的聲音,也能引起台灣各界對此議題的多元討論和再次思辨,並提供政策決策者參考。

然而,龍應台字裡行間明顯暗示台灣領土屬於中國的一部分,認為台灣應該回歸中國的情懷,但筆者認為龍應台認定的中國已非極權中共統治的中國,正當龍應台專文在紐約時報刊登的同時,台灣的八旗文化總編輯富察延賀(李延賀)3月赴中國探親後,在上海遭到中國警方拘捕,只因八旗出版過洩露中共滲透手法的《紅色滲透》等中國「禁書」,與中共意識形態相左,遭到報復清算,而龍應台自己所有作品也遭中國列禁書,可見極權中共政治意識形態的嚴控方式,已不擇手段,無所不用其極,龍也知政府存在的根本前提是保障個人的自由,但現在的中國是放任極權中共,用危害國家安全、顛覆國家政權、尋釁滋事等罪名任意侵犯人民自由和人身安全,極權中共任意定罪支持香港民主人權的反送中運動人士,入罪保護台灣民主自由發展的政治人物,例如吳釗燮、蘇貞昌、游錫堃、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、林飛帆、王定宇和陳椒華、香港民主自決派的黃之鋒、前香港立法會議員羅冠聰,重視新聞自由的蘋果日報創辦人黎智英,用作品支持自由人權的創作者林夕等,難以避免中共那一雙國家暴力的骯髒手。

龍應台難道忘了自己所有作品,也遭中國列為禁書嗎?!(資料照)

極權中共正以各種形式的暴力迫害1162萬人的維吾爾族人、打壓西藏350.6萬人、侵犯台灣2357萬人參加國際組織的人權,而在台流亡藏人札西慈仁曾表示:「活在中共統治下的所有人,都沒有人權。過去70年,西藏人不能講自己的語言、上司被殺、寺廟被拆、達賴喇嘛及8萬個藏人超過半世紀無法回家。」,龍應台認定的中國已非極權中共統治的中國,此次龍甚至提出天真看法,認為與中共和解可能比戰爭更可取,但關鍵是中共要對台灣入侵,非台灣要入侵中國,建議龍應重新配一副眼鏡,看清楚中共的野蠻真面目,中共只迷信暴力報復不信龍應台請用文明說服我那套!在台灣朋友間開始反目的問題根源是,因為中共要侵害台灣的和平!

(政治工作者、教育博士)

