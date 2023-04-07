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自由開講》中共海巡06，究竟是中共對台打認知戰 還是「少數媒體」在替中共打台？！

2023/04/07 10:36

盧奕語

中共日前宣布啟動為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，中共央視新聞微博5日公布大陸海巡06艦巡邏畫面，其中有照到一處陸地，我國媒體旋即報導該地疑似台灣近海，暗指該艦非常靠近台灣；對此，我國海巡署經查後即聲明，畫面中此景應為大陸沿岸而非台灣。

昨（6）日中國的「海巡06」救助船行動轉趨活躍，圖為海巡署早已派出新竹艦監控，雙方距離約0.5浬。當時海巡署以台灣「鄰接區」海域24浬為基準，因此「海巡06」並未侵犯，所以新竹艦沒有驅離，但海洋委員會還是呼籲中國，不要有任何過當舉動，侵害台灣主權，破壞區域的和平穩定。（海委會提供）

但如果回溯源頭可發現，根據央視微博內容所述，內文中並未提到「看見我國之陸地」， 而該文所嵌之14秒短片，亦無人聲和字幕，僅為隨手拍攝的內容加上背景音，就被我國媒體跟風式的大肆炒作，到底是中共在打認知戰，還是我國媒體為求點閱熱度，而間接成為中共宣傳的加速器？

此外，據軍事迷溫約瑟（JosephWen）5日在推特上表示，透過船舶監控網站查詢發現，「海巡06」與編隊中的「海巡810」在駛離福建海事局平潭海事監管基地後，僅在中國福建沿岸繞圈後即返回駐地。（引用自:https://reurl.cc/zAon86），且至今海巡06也並未真如同新聞稿中的「對兩岸直航貨船和施工作業船實施現場檢查」，甚至還尚未進入我國24浬海域，種種跡象皆顯出中共一系列行動實是在虛張聲勢，目的恐為干擾我國蔡總統與美議長麥卡錫之間的會談爾爾。

軍事迷溫約瑟透過船舶監控網站查詢發現，「海巡06」與編隊中的「海巡810」在駛離福建海事局平潭海事監管基地後，僅在平潭島沿岸繞行，很快就返航基地。（圖擷取自溫約瑟推特）

筆者認為，民眾需要的是培養媒體識讀的能力，使其具備自主思辨能力與辨別真假的能力，從而以批判性角度去解讀各種媒體資訊和假新聞。而我國之各大媒體在發布新聞前，更應善盡其媒體監督之責任查證事實，為民眾做到第一手資訊的把關，而非為點閱率而看到黑影就開槍。

（兩岸專題事務研究生）

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