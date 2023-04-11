自由開講》九二共識自欺欺人 「馬這個」想充當中共詐騙共犯？

◎張天泰

前總統馬英九以祭祖名義訪中，與湖南大學師生交流座談時宣稱，聲稱「台灣、大陸都是中華民國」、更說「憲法上都屬於一個中國」，然而，顯然馬英九這一句話活在平行時空，且此次是配合中共演出，馬的「台灣及中國大陸同屬中國」言論破綻百出，現今世界所認定的「中國」為中國共產黨統治的那個國家，絕非「中華民國」，說直白一些，中共對中華民國的真正認知是中華民國已亡國，而馬英九配合中共的憲法前言胡扯亂語，再次重複「台灣是中國不可分割的一部份」，馬自以為聰明，認為打模糊文字遊戲一方面滿足中共需求，一方面可提供國民黨「中華民國」的論據，卻落入中共的陷阱，因馬的說法，會被中共拿來作為中共武力犯台的根據，在約十一年前，國際知名雜誌《經濟學人》（The economist）已認證「笨蛋馬英九」（Ma the bumbler），此言屬實，笨蛋馬英九在十一年後依然故我。

在約十一年前，國際知名雜誌《經濟學人》（The economist）已認證「笨蛋馬英九」（Ma the bumbler），此言屬實，笨蛋馬英九在十一年後依然故我。（圖片來源：推特@TISAtoromi截圖）

國民黨用九二共識騙了台灣人民三十年，九二共識為國民黨自行建構一個自欺欺人的政治謊言，九二共識在現實層面只是歹戲拖棚的鬧劇，也讓台灣政治圈長期浪費資源在重複這個政治文字遊戲，如果國民黨堅持玩此政治文字遊戲，最終贏家必是中共，今天馬英九自我宣稱九二共識復活了，下一秒被習近平正式以「九二共識就是一國兩制」回應，中共可以立即說不存在，國民黨要在野蠻中共前玩模糊小聰明，最終是被吃掉連骨頭都不吐出來，馬也需要注意，台灣年輕人無感於其高喊「九二共識又活過來了！」，甚至認為馬英九訪中的印象，都在配合中共仇日教育大內宣，只有「每天都在哭」的單一面孔，總之，筆者認為台灣需務實把這些政治資源和政策能量放在台灣主體性建設，九二共識自欺欺人，台灣人民勿被集滑稽、荒謬、笨蛋於一身的馬英九所詐騙！

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國民黨用九二共識騙了台灣人民三十年，九二共識為國民黨自行建構一個自欺欺人的政治謊言，九二共識在現實層面只是歹戲拖棚的鬧劇，也讓台灣政治圈長期浪費資源在重複這個政治文字遊戲。圖為前總統馬英九。（報社合成／資料照，歐新社）

（政治工作者、教育博士）

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