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自由開講》不配合中共演出！「蔡麥會」見證台美連線拒絕威權紅線

2023/04/06 10:10

張天泰

台灣總統蔡英文率團展開「民主夥伴共榮之旅」，已於美西時間5日上午與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）順利展開會談，此為台灣總統首度在美國本土，與美國政壇「第三號人物」會面，受到國際關注，而此次蔡英文和麥卡錫會面，遭到中共不擇手段秀下限來進行威脅騷擾，中共除動用「台海聯合巡航」軍事恫嚇，對此次「蔡麥會」展開各方面的阻撓，小粉紅在美國紐約時代廣場買廣告，惡意羞辱蔡總統為聽令於美的看門狗，並以每人一萬兩千元台幣動員陳抗團體到蔡麥會場外騷擾，多位美國議員收到來自中國駐美大使館的「警告信」，同時馬英九訪中配合中共劇本演出，然而，上述中共惡質干擾小動作，仍無法阻止「蔡麥會」見證台美連線拒絕配合威權紅線。

一、馬兩面模糊論述不足以捍衛台灣主體性

此次馬英九訪中時間點並非巧合，其目標為和蔡英文訪美抗衡，這是中共安排的劇本，但過程中馬英九是先有技巧地說出中華民國、台灣總統等關鍵字，卻引發中共官媒攻擊，馬便開始採取模糊政治修辭安撫中共，多次說出「我們中國人」，到後段行程馬甚至為了拍中共馬屁，大讚中國抗疫「是對人類的貢獻」，忘了病毒奪走六百八十萬人命，稱武漢包機造成中國困擾等喪權辱國的言論，當重慶大媽高喊馬英九「真的好帥！」，只見到馬暈船立即樂回：「那怎麼辦呢？」，當馬還在中國，「蔡麥會」成形，中共便迫不及待露出野蠻流氓的惡霸原形，各種方式不擇手段羞辱台灣現任總統蔡英文，不顧及馬為台灣前總統身分，而比形式主義的政治文字遊戲，馬英九其實可以做到更務實的訴求，例如要求共機不要一直侵擾台灣、中共盡快放棄武力攻台、不要老是對台灣文攻武嚇、中共不要成為區域的麻煩製造者，但馬卻隻字未提，聽其言觀其行，馬英九等同前功盡棄，未達到台灣前總統的出訪格局和高度！

二、「蔡麥會」外交突破鞏固台灣主體性

美國眾議院議長麥卡錫與蔡總統共同步入會場後，提及台美之間的友誼從未像現在如此強大，他有信心台美可以共同維持亞洲的經濟、自由、民主，此為1979年美台斷交至今的歷史性突破，蔡英文在會面過程提及，此行讓台灣了解「我們沒有被孤立」，「我們都明白先前維護的和平及民主正遭遇前所未有的挑戰」，誠然，中共長期以威脅利誘的手段挖台灣邦交國，近期也導致台灣與宏都拉斯斷交，但「蔡麥會」猶如一劑台灣外交強心針，而麥卡錫會後發表聲明強調，已經討論將加快向台灣運送武器，其次，雙方必須加強經濟合作，尤其是貿易和技術合作。

美國眾議院議長麥卡錫（右）與蔡總統（中）共同步入會場後，提及台美之間的友誼從未像現在如此強大，他有信心台美可以共同維持亞洲的經濟、自由、民主，此為1979年美台斷交至今的歷史性突破！（美聯社）

三、中共外交霸凌台灣反讓其成為國際孤兒

蔡英文在會上與麥卡錫並列表示「當我們在一起時，我們會更強大」，此次台美連線拒絕配合中共威權紅線，美國眾議員辛森（Ashley Hinson）也表明：「我們將會不屈不撓地捍衛自由並與台灣站在一起，絕不退縮。」，筆者認為中共也須反思長期打壓台灣外交，在國際恐嚇台灣，第一次圍繞台灣六海域實彈軍演，進行海陸封鎖，第二次宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，目標讓台灣變成國際孤兒，欺善怕強的外交霸凌行為只會讓民主台灣更團結，更會增強世界民主各國對極權中共的反感痛惡，到最後全球民主國家連線團結，讓中共變成被拋棄的國際孤兒！

（台北市議員政策顧問）

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